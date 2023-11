E pabesueshme, ky është shteti që ka regjistruar 11 tërmete brenda pak minutash

Islanda është goditur nga disa tërmete të njëpasnjëshme mbrëmjen e sotme.

Siç shihet edhe në grafikën e postuar më lart të marrë nga EMCS, Islanda është goditur nga më shumë se 11 tërmete brenda pak minutash.



Më i forit ka qenë me magnitudë 4.4 dhe më i vogli me magnitudë 3.2. Islanda njihet si zonë me aktivitet sizmik shumë të lartë, por rrallëherë kishte dnodhur që të goditej nga kaq shumë tërmete brenda disa minutash.

Aktualisht nuk raportohet për dëme materiale apo lëndime në njerëz.