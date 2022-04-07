LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E moshuara tregon tmerrin që ka përjetuar nga forcat ruse

Lajmifundit / 7 Prill 2022, 17:49
Bota

E moshuara tregon tmerrin që ka përjetuar nga forcat ruse

Nuk kanë të ndalur historitë tronditëse nga Ukraina. Një nënë ka rrëfyer tmerrin që ka përjetuar nga ushtria e Putinit.

Tetiana Oleksiienko tregon se ‘ka parë vdekjen me sy’, teksa trupat rusë i hapën një gropë 7 metra në kopshtin pas shtëpisë, duke i thënë se ishte një varr i hapur për të.

Në këtë periudhë, njerëzit e Putin kishin pushtuar fshatin ku ajo banonte. E moshuara ishte fshehur në bodrumin e një fqinji bashkë me vajzën dhe nipërit teksa vijonte sulmi nga forcat ruse.

Për shkak se ushtria ruse po i afrohej zonës, ajo u detyrua të lëvizte dilte nga bodrumi për të shkuar në shtëpi.

“Ata gërmuan me lopata dhe më pas morën një traktor. Unë i pyeta se çfarë ishte ajo gropë e hapur dhe ushtarët u përgjigjën, një varrezë, kjo është një varrezë për ju”- tregon ajo mes lotësh.

Oleksiienko tregon më tej se ushtarët e Putinit synonin të hidhnin trupat e civilëve të vrarë në varreza masive. Pamjet më të tmerrshme nga lufta janë parë në Bucha, pasi civilët e lidhur dhe të vrarë janë shpërndarë në qytet.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion