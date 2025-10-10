LEXO PA REKLAMA!

"E meritoj por ata..."/ Donald Trump në pritje të Nobelit për Paqe. A do të befasojë komiteti norvegjez sot?

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 09:39
Bota

"E meritoj por ata..."/ Donald Trump në pritje të Nobelit

Fituesi i Çmimit Nobel për Paqen do të shpallet sot nga Instituti Norvegjez i Nobelit në Oslo.

Por ndërsa bota pret emrin e laureatit të radhës, një zë i njohur ka filluar të bëhet gjithnjë e më i zëshëm, ai i presidentit amerikan, Donald Trump.

Trump ka kohë që pretendon se e meriton këtë çmim prestigjioz, duke e quajtur veten një faktor kyç në nxitjen e paqes në Lindjen e Mesme.

Që në mandatin e tij të parë në Shtëpinë e Bardhë, ai deklaronte se “shumë njerëz” mendonin se ishte i denjë për Nobelin.

Gjatë një takimi në muajin shkurt me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, Trump u shpreh i bindur për meritat e tij, por gjithashtu skeptik për një shpërblim nga komiteti Nobel: “Ata kurrë nuk do të më japin një Çmim Nobel për Paqen. E meritoj, por ata kurrë nuk do të ma japin.”

 

 

