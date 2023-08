E harruan në furgonin e çerdhes, ndërron jetë foshnja 12 muajshe

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në SHBA, ku një foshnje 12 muajshe ka ndërruar jetë, pasi u harrua brenda furgonit të një çerdhe.

Duke qenë se temperturat e larta kanë shkuar në limite, e vogla nuk ka mundur të mbijetojë për shumë gjatë. Autoritetet vendase kanë arrestuar drejtuesi i furgonit si përgjegjës të ngjarjes së rëndë.

Policia tha se u njoftuan me anë të një telefonate nga një çerdhe Kidz of the Future Childcare në Omaha se për një foshnjë që nuk reagonte brenda furgonit. Fatkeësisht ajo ka ndërruar jetë në ditën më të nxehtë të vitit, ku temperaturat arritën në 43 gradë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Fëmija ndërroi jetë në spital, pavarësisht përpjekëve të mjekëve për ta shpëtuar. Policia ka arrestuar një 62-vjeçar, i cili drejtonte furgonin dhe mbi të rëndon akuza e neglizhencës me pasojë vdekjen.