E HABITSHME-Korean Air do të peshojë pasagjerët para fluturimeve të tyre

Pasagjerëve që fluturojnë me Korean Air në javët në vijim, mund t'iu kërkohet të ndërmarrin një hap shtesë. Ata do të duhet që të peshohen.

Korean Air është një nga disa linja ajrore në mbarë botën, që kërkohet të marrin të dhëna periodike për peshën e avionit. Sipas një deklarate nga linja ajrore, programi do të prekë disa udhëtarë që nisen nga Aeroporti Ndërkombëtar Gimpo (GMP) nga 28 gushti deri më 3 shtator, dhe nga Aeroporti Ndërkombëtar Incheon (ICA) midis 8 dhe 19 shtatorit.

Si pasagjerët ashtu edhe bagazhet do të peshohen në mënyrë anonime, dhe më pas të dhënat do të ndahen me Ministrinë e Tokës, Infrastrukturës dhe Transportit të vendit.

Nëse një pasagjer preferon të mos mblidhen të dhënat e peshës së tij, Korean Air konfirmon se ai mund të tërhiqet duke informuar një anëtar të stafit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ky vendim nuk merret nga linjat ajrore - shpesh imponohet nga rregullatorët qeveritarë të linjave ajrore.

Korean Air do të kryejë studimin e peshës së pasagjerëve për arsye sigurie. Në fillim të këtij viti, Air New Zealand zhvilloi një program të ngjashëm me disa nga klientët e saj që fluturonin në linjat e saj ndërkombëtare, të tilla si udhëtimi ultra i gjatë midis Auckland dhe JFK të Nju Jorkut.

“Ne e dimë se shkelja në peshore mund të jetë e frikshme. Ne duam të sigurojmë klientët tanë se nuk ka asnjë ekran të dukshëm, askund. Askush nuk mund ta shohë peshën tuaj, madje as ne”, tha në atë kohë një zëdhënës i Air NZ, transportuesi kombëtar i vendit.

Pasi të mblidhen të dhënat, ai ndihmon linjat ajrore të marrin vendime për nevojat e karburantit dhe shpërndarjen e peshës në avion.