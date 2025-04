E fundit! Rusia dhe Ukraina bien dakord të ndalojnë sulmet ushtarake në Detin e Zi!

Shtëpia e Bardhë njofton se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord të sigurojnë kalim të sigurt për anijet tregtare dhe të ndalojnë sulmet ushtarake në Detin e Zi

Uashingtoni bën me dije se zyrtarët amerikanë u takuan me përfaqësues nga të dy vendet në Arabinë Saudite ditët e fundit. Ukraina pranon të ndalojë forcën ushtarake në Detin e Zi, por shton se çdo lëvizje e anijeve detare ruse do të ishte shkelje e marrëveshjes, thotë ministri i mbrojtjes.

Më herët Kremlini tha se bisedimet me SHBA-në u fokusuan në krijimin e korsive të sigurta të transportit detar në Detin e Zi, por detajet do të mbeten private.

Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov shtoi se Rusia ishte në favor të rifillimit të nismës së drithërave të Detit të Zi, një marrëveshje që lejon Ukrainën të eksportojë në mënyrë të sigurt grurin, raporton agjencia shtetërore e lajmeve Tass.