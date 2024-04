“E ftohtë si akulli”/ Kush është Martina Pati, nëna që vrau vajzën 5 vjeçe dhe nuk u pendua

Elena Del Pozzo, vetëm 5 vjeçe u vra nga nëna e saj në Mascalucia me shtatë goditje me thikë në qafë, në vesh dhe në shpatull.

Vrasja tronditi qytetin prej tridhjetë mijë banorësh në shpatet jugore të Etnës, ndërsa për ngjarjen u arrestua pas rrëfimit të krimit nëna e vogëlushes, Martina Patti.

“E vrava unë”, u shpreh 24-vjeçarja teksa i rrëfeu karabinerëve se pas krimit, trupin e vajzës e kishte fshehur duke e varrosur në një fushë dhe se kishte shpikur historinë e një rrëmbimi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Hetimet janë vetëm në fillim dhe shumë aspekte të kësaj historie dramatike mbeten ende për t’u sqaruar, pavarësisht se pista kryesore mbetet xhelozia e nënës për marrëdhënien e afërt që Elena kishte me babain e saj dhe të dashurën e tij të re.

Por kush është Martina Patti, e arrestuar për vrasjen e vajzës së saj?

Andrea Di Grazia, korrespondent i Catania Today ka përshkruar profilin e Martina Pattit duke u nisur nga fjalët e atyre që e njihnin.

“Ajo ka pasur gjithmonë një shqetësim të brendshëm, ndoshta edhe të lidhur me prindërit e saj që nuk donin që ajo të dilte, të qëndronte me djalin tim”, shpjegoi gjyshja e 5-vjeçares nga babai Rosaria Testa.

Në vijim ajo shton: “Por nuk e di pse shkoi kaq larg. Nganjëherë ajo kishte një qëndrim të dhunshëm ndaj Elenës, ndonëse e kufizuar në disa shaka. Asgjë që mund të sugjeronte një gjest më serioz”.

Ndonëse e mbështjellë me dhimbje torturuese, ish-vjehrra tregon dhembshuri dhe përlotet kur flet për Martinën duke thënë: “Nuk jam e inatosur me të, më vjen shumë keq”.

Gjyshja ishte ajo që e shoqëroi vogëlushen Elena në mëngjesin e djeshëm në ditën e saj të parë të shkollës.

“E përqafova fort duke i thënë se ashtu siç e dua unë, askush nuk e do. Ndoshta vetëm nëna e saj mund ta donte në të njëjtën mënyrë, por nuk ndodhi. Nëna kishte një obsesion me djalin tim. Nuk ishte dashuri.

Sepse ajo e tradhtoi, siç e dinim në të kaluarën, duke u shtirur se nuk kishte ndodhur asgjë. Tani kemi dëgjuar se ajo ishte me dikë tjetër, një lidhje ndoshta e krijuar para se të ishte me Alessandron, i cili ndërkohë kishte rindërtuar jetën e tij, duke dalë me një vajzë në Gjermani.

Këtë Martina nuk e kishte pranuar, sepse e kuptoi që tani nuk kishte më dominim mbi djalin tim”, theksoi gjyshja e viktimës.

Ndërkohë edhe njerëz të tjerë që e njohin e përcaktojnë Martina Pattin si “një nënë e dashur, por ndonjëherë e ashpër dhe autoritare”.

Ajo u kujdes që marrëdhëniet me familjen e ish-bashkëshortit ti kufizonte në përshëndetje të shkurtra kur Elenën e dërgonte në shtëpinë e gjyshërve të saj.

“Një grua e ftohtë”, sipas fqinjëve, e cila me gënjeshtrat e saj bindëse për rrëmbimin e fëmijës kishte arritur fillimisht të largonte dyshimet nga vetja, në mënyrë tejet të llogaritur.

Pastaj u “shemb” nga karabinierët, por pa shprehur pendim për ngjarjen. Ndoshta askush nuk do ta dijë se çfarë i kaloi në të vërtetë kokës kësaj gruaje të re para se të vriste Elenën e vogël, vajzën e saj.