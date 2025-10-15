Sekretet romantike të ish-kryeministres britanike: Dy lidhje jashtëmartesore…
Një libër i ri, The Incidental Feminist nga Tina Gaudoin, ka ngritur aludime të reja rreth jetës private të Margaret Thatcher, duke pretenduar se ish-kryeministrja britanike kishte dy afera jashtëmartesore gjatë karrierës së saj.
Gaudoin zbulon se Thatcher kishte pasur një lidhje në fillim të karrierës së saj si deputete dhe një tjetër me politikanin konservator Sir Humphrey Atkins.
Për më tepër, autorja sugjeron se Margaret Thatcher kishte një “miqësi jashtëshkollore” me Lord Bell, drejtorin e PR-it të saj, i cili, sipas burimeve, kishte pëlqyer të prekte gjurin e Thatcher gjatë darkave.
Gaudoin citon burime të besueshme që i kanë rrëfyer për këto lidhje dhe lidhje të mundshme të afërta, por disa zëra, si biografi i autorizuar i Thatcher, Lord Moore, kanë hedhur poshtë këto thashetheme si të pasvërteta.
Përveç kësaj, Gaudoin diskuton miqësinë e pasueshme të Denis Thatcher, bashkëshortit të Margaret, me modelen Mandy Rice-Davies, një figurë e njohur në çështjen e famshme Profumo.
Ajo pohon se Denis dhe Rice-Davies shkëmbyen letra dhe kaluan kohë së bashku pas largimit të Thatcher nga pozita e kryeministres.
Në librin e saj, Gaudoin gjithashtu e mbështet Thatcherin për rolin e saj si një grua që shpesh sfidoi normat shoqërore të kohës, duke normalizuar fuqinë femërore dhe duke i hapur rrugë gruas në politikë.
Megjithatë, për disa, ajo mbetet një figurë kontradiktore, që i ka dhënë më shumë frymëzim grave, por ka shkaktuar edhe kritika për qëndrimet e saj ndaj disa çështjeve shoqërore dhe politike.