E dogji dhe e goditi 13 herë me thikë, ja ç’farë fshihet pas sulmit të 17-vjeçares ndaj kryebashkiakes gjermane
Sipas Bild, Stalzer kishte kontaktuar stacionin e policisë Wetter/Ruhr një ditë para sulmit duke kërkuar ndihmë, pasi ndihej e kërcënuar nga adoleshentja.
Megjithatë, telefonata nuk u trajtua siç duhet, duke rezultuar në kryerjen e sulmit brutal nga e mitura 24 orë më vonë.
Sipas Bild, oficerët e policisë të përfshirë në rast po shqyrtojnë hakmarrjen si motiv. Siç raportohet, 17-vjeçarja ndihej e disavantazhuar dhe “e hedhur tutje” në lidhje me vëllain e saj 15-vjeçar, i cili gjithashtu ishte adoptuar.
Gjatë verës, politikania i kishte dërguar gjithashtu një letër shërbimeve sociale të zonës ku përshkruante tensionin në rritje në marrëdhënien me vajzën e saj të adoptuar.
Vërehet se pavarësisht seriozitetit të incidentit, ku 17-vjeçarja e goditi nënën e saj 13 herë me thikë dhe i vuri flakën, prokuroria nuk po e trajton si tentativë vrasjeje, por si dëmtim të rëndë me dashje.
Në të njëjtën kohë, siç raportohet nga mediat gjermane, meqenëse adoleshntja ishte ajo që informoi autoritetet, konsiderohet se ajo “hoqi dorë nga krimi” dhe për këtë arsye nuk u lëshua asnjë urdhër arresti kundër saj.
Stalcher kishte 13 plagë me thikë në pjesën e sipërme të trupit, si dhe hematoma dhe fraktura të shumta në kafkë.
Pavarësisht lëndimeve të shumta, politikania e SPD-së mbijetoi dhe, duke folur me policinë, zbuloi të vërtetën rreth sulmit.
Politikania 57-vjeçare deklaroi se u torturua nga vajza e saj e adoptuar në bodrumin e shtëpisë për orë të tëra.
Stalzer gjithashtu i tha policisë se adoleshentja e goditi me dy thika të ndryshme, gjithashtu e qëlloi në kokë me një objekt të rëndë, si edhe i dogji flokët e rrobat duke i vënë flakën me një deodorant dhe një çakmak.
Policia gjeti një nga thikat e përdorura në sulm në çantën e shpinës së djalit 15-vjeçar, gjithashtu të adoptuar, si dhe rroba të njollosura me gjak që mendohet se i përkisnin adoleshentes.