E bujshme, morën pjesë në festën e biznesmenit të njohur, dorëhiqen dy ministrat në Greqi

Ministri i Shtetit Stavros Papastavrou dhe zëvendëskryeministri grek Janis Bratakos i kanë dorëzuar dorëheqjet e tyre kryeministrit Kyriakos Mitsotakis.

Ky zhvillim vjen në një moment kur në parlament debatohet rreth mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë që kanë dorëzuar 4 parti opozitare me nismën e socialistëve.

Dy zyrtarët e lartë që dhanë dorëheqjen thuhet se kanë marrë pjesë në banketin e festës së manjatit grek Evangjelos Marinakis, nën pronësinë e të cilit është edhe gazeta To Vima.

“Pjesëmarrja në një tubim shoqëror dërgoi mesazhin e gabuar”, thanë burimet qeveritare.

Ministri i Shtetit Makis Voridis, duke folur paradite për SKAI-n, i pyetur për raportet e djeshme të Nikos Androulakis në lidhje me takimin e diskutueshëm, theksoi: “Zoti Androulakis na tha dje se dy ministra kanë shkuar në shtëpinë e biznesmenit. Ministrat u përgjigjën se ky ishte një takim shoqëror në të cilin, në fakt, ishin dhjetë të tjerë përpara”.

Sipas informacioneve, po hapet një diskutim edhe se si do të zëvendësohen, pra nëse do të ketë një ndryshim më të gjerë në strukturën e qeverisë apo nëse do të zëvendësohen vetëm dy ministrat konkretë.

“Bërthama e korrupsionit është Pallati Maximos dhe ju e dini mirë”, tha nga foltorja e Kuvendit kryetari i PASOK-ut, Nikos Androulakis, duke iu referuar çështjes së kontestuar. “

“Çfarë ngatërrese? Ngatërresa që kanë pirë dy ministra të Demokracisë së Re mbrëmjen e së dielës bashkë me një biznesmen? Ata nuk ishin zyrtarë të PASOK-ut apo të partive të tjera. Ministrat tuaj ishin, për të parë se ju përbuzni logjikën dhe inteligjencën e popullit grek”.