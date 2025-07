E bija e zëdhënësit të Putinit ndajnë mesazhe kundër pushtimit në Ukrainë

Fëmijët e oligarkëve të pasur rusë dhe elitës së vendit po kërkojnë paqe në Ukrainë dhe që Vladimir Putin për të ndaluar gjakderdhjen.

Të rinjtë në moshë madhore po përdorin burimet dhe statuset e tyre të mediave sociale si ndikues në përpjekje për të ndaluar masakrën.

Mes tyre janë vajza e Roman Abramovich, fëmija i një zëdhënësi të Kremlinit dhe madje vajza e mentorit politik të Putinit.

Komentet tregojnë se si gjenerata e ardhshme e Rusisë e sheh konfliktin në vazhdim. Ato tregon gjithashtu një hendek midis qeverisë së Putinit dhe të rinjve që jetojnë në vend.

Ksenia Sobchak, një socialiste dhe ish-kandidate për president të Rusisë, ka udhëhequr dënimin dhe ka kërkuar paqe.

Prezantuesja – e cila ka mohuar të jetë famulla e Putinit – tha në Instagram: “Tema kryesore është një konflikt i vërtetë me Ukrainën, në të cilin askush, përfshirë mua, nuk besuam deri në fund. Kur Rusia njohu republikat e vetëshpallura të Donbasit, dukej se ky ishte tashmë një lloj përfundimi i ndërmjetëm.

“Ishte fillimi. Filloi konflikti ushtarak.



Aksionet janë shembur, BE-ja po përgatit sanksione, arrestimet për piketat kundër luftës kanë filluar në të gjithë Rusinë, RKN premton të ndëshkojë mediat që citojnë një këndvështrim jozyrtar. Çfarë do të ndodhë më pas, si do të përfundojë të paktën dita e sotme e pafund? Është e pamundur të llogaritet. E vetmja gjë që dihet me siguri është se njerëzit po vdesin”.

Sobchak dihet se ka fluturuar në Turqi me djalin e saj të vogël.

Ajo e bëri këtë pasi dhjetëra mijëra rusë po largohen mes frikës se ligji ushtarak drakonian do të vendoset në të ardhmen e afërt dhe shqetësimit të tyre për luftën.

Ata gjithashtu goditen nga kufizimet në tërheqjet ose shkëmbimet e valutës së fortë si rezultat i sanksioneve perëndimore për luftën në Ukrainë.

Një nga gazetarët më të vjetër të Rusisë, Alexei Venediktov, postoi: “Ksenia Sobchak është larguar nga Rusia”.

Ai e bëri këtë një ditë pasi radiostacioni i tij novator Ekho Moscow u mbyll nga pronarët e Gazprom-Media, me sa duket për shkak të mbulimit të pavarur të luftës në Ukrainë.

Më parë ishte bllokuar nga autoritetet ruse.

Ajo e akuzoi Venediktovin se ishte “në një panik” nëse ajo po largohej nga Rusia, duke sugjeruar se ajo do të largohej vetëm “përkohësisht”.

Maria Yumasheva, vajza e këshilltarit të qeverisë Valentin Yumashev, ka treguar gjithashtu mbështetjen e saj për Ukrainën.

Babai i saj ishte vendimtar për të ndihmuar Putinin të vinte në pushtet pasi ishte një nga ndihmësit më të besuar të Boris Yeltsin.

Ai u martua me vajzën e z. Yeltsin, Tatyana dhe kur ish-presidenti e pyeti atë për mendimet e tij për Putinin, ai i tha se mendonte se ishte “një kandidat i shkëlqyer”. Unë mendoj se ju duhet ta konsideroni atë.

Por Yumashev, 19 vjeçe, ka pikëpamjet e saj për veprimet e presidentit rus në Ukrainë.

Në krye të faqes së saj në Instragram, i cili përmban një sërë imazhesh magjepsëse, ajo ka një foto të flamurit të vendit.

Pranë saj ajo ka shkruar thjesht ‘Jo luftë’.

Sofia Abramovich, babai i së cilës është pronari tashmë i shitur i klubit të futbollit Chelsea, Roman Abramovich, u bëri jehonë pikëpamjeve.

Ajo u tha 50,000 ndjekësve të saj se “gënjeshtra më e madhe dhe më e suksesshme e propagandës së Kremlinit është se shumica e rusëve janë me Putinin”.

Dhe Elizaveta Peskova, 24 vjeç, vajza e zëdhënësit të Kremlinit Dmitry Peskov, postoi ‘Jo luftës’ në Instagram.

Ai u zhduk më pak se një orë më vonë pa asnjë shpjegim të ofruar.