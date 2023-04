Dyshonte se kishte armë, policja qëllon me armë 31-vjeçarin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Angli, mes një punonjësi policie dhe qytetari. The Sun shkruan se nj police ka qëlluar me armë qytetarin, pas një përplasje me këtë të fundit. Sipas mediave, oficerja dyshonte se i plagosuri, 31-vjeçar, kishte një armë me vete.

E gjithë nisi pasi i riu nuk iu bind urdhrit të policisë për të ndaluar, pasi doli nga makina. Pamjet tregojnë se pas urdhrit, policja i afrohet burrit dhe e qëllon në këmbë.

Mësohet se policia kishte marrë informacion të saktë se ai kishte armë në makinë Burri u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë aksionit nuk pati persona të tjerë të plagosur.