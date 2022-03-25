LEXO PA REKLAMA!

Dyshime për trafik të qenieve njerëzore, Interpol dërgon një ekip në Moldavi

Lajmifundit / 25 Mars 2022, 21:53
Bota

Dyshime për trafik të qenieve njerëzore, Interpol dërgon

Refugjatët ukrainas që ikën nga lufta në vendin e tyre strehohen në sallën kryesore të një kompleksi në kryeqytetin e Moldavisë, Kishinau.

Organizata globale e policisë Interpol ka dërguar një ekip në Moldavi për shkak të shqetësimeve për trafikimin e qenieve njerëzore, pasi vendi përballet me një rritje të madhe të refugjatëve që ikin nga Ukraina.

Që nga fillimi i pushtimit rus, pothuajse 380,000 ukrainas kanë ikur në Moldavinë fqinje, e cila ka një popullsi prej 2.6 milionë banorësh dhe është një nga vendet më të varfra në Evropë.

Ekipi i Interpolit do të vendoset në kryeqytetin Kishinau dhe kampe të ndryshme refugjatësh, thuhet në një deklaratë.

Agjencia ka marrë tashmë raporte për trafikantët e qenieve njerëzore dhe kontrabandistët që presin në pikat e kontrollit kufitar për të pre e ukrainasve “të cenueshëm”, tha ajo.

“Fëmijët dhe të miturit e pashoqëruar janë veçanërisht të cenueshëm ndaj shfrytëzimit nga kontrabandistët dhe trafikantët,” paralajmëroi Interpol.

