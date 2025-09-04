Dy kg kokainë, dhjetëra mijëra paund e shtëpi bari. Policia britanike godet grupin, mes të arrestuarve edhe shqiptarë
Një fermë kanabisi me vlerë rreth 80,000 paund është zbuluar në një shtëpi në Dudley pas një bastisjeje në agim. Zyrtarët e Agjencisë Kombëtare Kundër Krimit (NCA) zbuluan një fermë kanabisi në Corser Street, Dudley, si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm mbi krimin e organizuar të imigracionit. Oficerët arrestuan gjashtë persona si pjesë e operacionit të koordinuar sot (4 shtator), gjatë të cilit u bastisën edhe prona në të gjithë Birminghamin. Askush nuk ishte i pranishëm në shtëpinë në rrugën Corser, por oficerët zbuluan pothuajse 80 bimë kanabisi.
Si pjesë e hetimit, një burrë 34-vjeçar shqiptar u arrestua në një adresë në Cornbrook Road, Birmingham, së bashku me një grua 29-vjeçare dhe një burrë 21-vjeçar të cilët u arrestuan për vepra penale të imigracionit. Oficerët zbuluan afërsisht 50,000 paund në para të gatshme në shtëpi dhe rreth 20 kilogramë kanabis bimor në papafingo.
Një burrë 31-vjeçar u arrestua në një adresë në Fountain Road, Birmingham. Ai dhe 34-vjeçari u arrestuan me dyshimin për kultivim kanabisi dhe pastrim parash. Oficerët bastisën gjithashtu një shtëpi të dyshuar për ruajtje droge në Birmingham, ku gjetën afërsisht dy kilogramë kokainë. Dy burra, të moshës 23 dhe 25 vjeç, u arrestuan me dyshimin për posedim të kokainës.