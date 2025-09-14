LEXO PA REKLAMA!

Dronët ukrainas sulmojnë rafinerinë ruse në rajonin e Leningradit

14 Shtator 2025, 08:33
Bota

Gjatë natës, dronë ukrainas goditën një rafineri nafte në Rajonin e Leningradit, Rusi, sipas Ukrainska Pravda.

Gazeta Kyiv Independent raportoi se u godit edhe një uzinë kimike në Krai të Permit, 1,800 kilometra larg kufirit ukrainas. Dje, dronë të inteligjencës ukrainase goditën një tjetër uzinë nafte në Ufa, 1,400 kilometra larg kufirit.

Objektivi i fundit thuhet se goditi një nga rafineritë më të mëdha të naftës në Rusi. E vendosur në qytetin Kirishi, Rajoni i Leningradit, është një degë e Surgutnaftogaz.

Uzina ka një kapacitet rafinimi prej mbi 10 milionë ton naftë në vit dhe prodhon një gamë të gjerë produktesh duke përfshirë benzinë dhe karburant aviacioni.

