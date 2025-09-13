Dronët rusë në Rumani, 50 minuta në hapësirën e NATO, Zelensky: Moska po kërkon zgjerimin e luftës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se një dron rus ka depërtuar rreth 10 kilometra në territorin rumun dhe ka qëndruar në hapësirën ajrore të NATO-s për afro 50 minuta, sipas të dhënave të disponueshme.
“Sot, Rumania ngriti avionë luftarakë për shkak të një droni rus që hyri në hapësirën e saj ajrore.
Sipas të dhënave aktuale, ai depërtoi rreth 10 km në territorin rumun dhe operoi në hapësirën ajrore të NATO-s për rreth 50 minuta.
Gjithashtu, sot Polonia reagoi ushtarakisht ndaj kërcënimit të dronëve rusë të sulmit”, ka shkruar Zelensky në platformën ‘X’.
Ai ka shkruar se, sipas raporteve fillestare, Rusia përdori hapësirën ajrore të Bjellorusisë të shtunën, më 13 shtator, për të lëshuar dronë në drejtim të Ukrainës, konkretisht në Oblastin e Volynit.
“Forcat ushtarake ruse e dinë saktësisht ku drejtohen dronët e tyre dhe sa kohë ata mund të qëndrojnë në ajër. Rrugët e tyre janë gjithmonë të llogaritura. Kjo nuk mund të jetë rastësi, gabim apo ndonjë iniciativë e një komandanti të ulët.
Kjo është një përpjekje e qartë për zgjerimin e luftës nga ana e Rusisë, kështu veprojnë ata. Fillimisht me hapa të vegjël, dhe në fund, me pasoja të mëdha”, ka theksuar presidenti ukrainas.
Zelensky bëri thirrje për veprime parandaluese.
“Nuk ka kërcënime ushtarake të vogla nga ata që janë mësuar të shkatërrojnë pavarësinë dhe jetët e të tjerëve. Nevojiten sanksione të reja kundër Rusisë. Duhet vendosur tarifa ndaj tregtisë ruse.
Nevojitet një mbrojtje kolektive dhe Ukraina u ka propozuar partnerëve krijimin e një sistemi të tillë. Mos prisni që të bien dhjetëra dronë Shahed dhe raketa balistike para se të merrni vendime përfundimtare”, ka theksuar ai.
Ndërkohë, autoritetet rumune lëshuan një mesazh RO-Alert për zonën veriore të Qarkut Tulcea, duke informuar qytetarët për mundësinë e rënies së objekteve nga hapësira ajrore dhe duke i nxitur ata të marrin masat e nevojshme të sigurisë.
Edhe Polonia reagoi duke ngritur avionët e saj luftarakë, pas kërcënimeve të dronëve rusë në rajonet ukrainase që kufizohen me territorin polak. Si masë paraprake, aeroporti i Lublin pezulloi përkohësisht operacionet e tij.