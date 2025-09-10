LEXO PA REKLAMA!

"Dronët nuk ishin të destinuar për territorin polak", Rusia reagon pas akuzave nga Varshava

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 17:01
Bota

"Dronët nuk ishin të destinuar për territorin polak",

Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thotë se nuk kishte planifikuar të sulmonte ndonjë objektiv në Poloni, pasi Varshava deklaroi se 19 dronë rusë kishin hyrë në hapësirën ajrore polake gjatë sulmeve të natës ndaj Ukrainës perëndimore.

Në një përditësim të përditshëm për sulmet ndaj Ukrainës, ministria deklaron: “Asnjë objekt në territorin polak nuk ishte planifikuar të goditej.

Rrezja maksimale e dronëve të përdorur në sulmin [ndaj Ukrainës] nuk e kalon 700 km.

Megjithatë, jemi të gatshëm të zhvillojmë konsultime me ministrinë e mbrojtjes së Polonisë mbi këtë çështje.”

