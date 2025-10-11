Droga zbulohet nga Ziko/Sjellja e dyshimtë çon në arrestimin e shqiptarit në Itali
Një sasi e madhe droge u sekuestrua mbrëmë në Riccione nga oficerët e karabinierisë të degës lokale.
Një 34-vjeçar shqiptar, banues në provincë dhe tashmë i njohur për forcat e rendit, u arrestua, ndërsa atij iu gjetën mbi 10 kilogramë hashash dhe 700 gramë kokainë.
Gjatë një patrullimi në Via Tasso, një makinë patrullimi urdhëroi makinën e burrit të ndalonte. Kur iu kontrolluan dokumentet, 34-vjeçari u duk nervoz dhe i pavendosur, duke i bërë oficerët të hetonin më tej.
Gjatë kontrollit të personit dhe automjetit të tij, karabinierët gjetën një paketë që përmbante doza kokaine dhe kanabisi, gati për shitje. Operacioni vazhdoi më pas në shtëpinë e të dyshuarit, falë edhe mbështetjes së Zikos, njësisë së qenve për zbulimin e drogës të Policisë Lokale të Ricciones.
Hunda e mprehtë e qenit dhe instinktet hetimore të oficerëve i lejuan ata të zgjeronin kërkimin e tyre deri në skuterin e burrit, i cili ishte parkuar në oborrin e apartamentit.
Pavarësisht refuzimit të tij për të dorëzuar çelësat, karabinierët hapën ndarjen poshtë sediljes dhe gjetën 107 blloqe hashashi dhe disa “gurë” kokaine, së bashku me materiale paketimi dhe një peshore precize.
34-vjeçari, i cili kishte dënime të mëparshme për krime të ngjashme, u arrestua për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shitjen e tyre. Me urdhër të Prokurorisë Publike të Riminit, ai u transferua në Burgun e Riminit, ku pret seancën e vlefshmërisë.