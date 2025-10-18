Dosja që do fundosë Sorosin, Daily Mail: Si hetuesit amerikanë po përdorin metodat që ndoqën kundër Al Capone-s
Dhoma 2501 e selisë madhështore të Shërbimit të Brendshëm të Tatimeve (IRS) në 'Constitution Avenue' do të bëhet qendra kryesore e përpjekjes së re të Donald Trump për të hetuar grupet që financojnë aktivitetet liberale. Kjo është baza kryesore e njësisë kriminale të IRS-së, e njohur si IRS-CI, dhe anëtarët e saj nuk janë agjentë të zakonshëm tatimorë.
Ata mbajnë armë, dhe paraardhësit e tyre kanë pasur sukses aty ku të gjithë agjentët e tjerë të zbatimit të ligjit kanë dështuar – duke e çuar para drejtësisë mafiozin e njohur Al Capone për financat e tij.
Tani, Presidenti Trump dëshiron t’i japë IRS-CI një mision të ri – të hetojë grupet që financojnë aktivitetet e majta, duke përfshirë ato të lidhura me investitorin dhe filantropin miliarder George Soros, 95 vjeç. Kjo lëvizje vjen para protestave kombëtare “No Kings” më 18 tetor, të cilat organizatorët pretendojnë se do të jenë “dita më e madhe e protestës në historinë amerikane.”
“Kjo do të jetë një protestë e paguar nga Soros për protestuesit e tij profesionistë,” tha senatori republikan Roger Marshall nga Kansasi. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, e quajti atë “një tubim urrejtjeje ndaj Amerikës.”
Soros, një titan i fondeve gardh, dhe Fondacionet e Shoqërisë së Hapur (OSF) e tij prej 32 miliardë dollarësh kanë investuar miliona në kauza të majta. OSF tani drejtohet nga i biri, Alex, 39 vjeç, i cili është i martuar me Huma Abedin, ish-ndihmëse e Hillary Clinton.
Trump kohët e fundit tha se Soros është “një djalë i keq” dhe “duhet të jetë në burg.” Soros mohon çdo keqbërje, duke përfshirë edhe lidhjet me financimin e dhunës politike.
“Hapi më logjik fillestar për mua do të ishte të shikohej statusi i përjashtimit nga tatimi i këtyre organizatave jofitimprurëse, duke përfshirë Soros-in,” tha Ryan Mauro, një hetues në qendrën konservative Capital Research Center (CRC), për Daily Mail. “Prova e zjarrit mund të jetë një transaksion bankar i papërshkruar. Unë e përqendroj hetimin te statusi i përjashtimit nga tatimi sepse është thjesht një qasje më e lehtë.”
Edhe pse nuk kanë përmendur ndonjë objektiv të mundshëm, Shtëpia e Bardhë ka dhënë aludime se kush mund të jetë nën dritën e IRS-së, me mundësi që përfshijnë bashkë-themeluesin e LinkedIn dhe donatorin e madh demokrat Reid Hoffman, si dhe Indivisible, organizatën jofitimprurëse që mbështet protestat “No Kings.”
Gary Shapley, ish-agjent i IRS-CI që ishte denoncues në hetimin tatimor ndaj Hunter Biden, pritet të promovohet për të udhëhequr njësinë, dhe është e mundur të ketë një zvogëlim të ndikimit kufizues të avokatëve të IRS-së mbi atë që do të hetohet.
Përfshirja e IRS-së është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë nga Shtëpia e Bardhë për të goditur rrjetet financiare që akuzon se financojnë dhe organizojnë dhunë politike, duke përfshirë organizata jofitimprurëse dhe institucione arsimore. Përveç hetimeve të IRS-së për të hequr statusin e përjashtimit nga tatimi për organizatat jofitimprurëse, mund të ketë edhe hetime penale nga Departamenti i Drejtësisë dhe FBI, survejime nga agjencitë federale të zbatimit të ligjit, dhe veprime të tjera nga Joint Terrorism Task Force dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare.
Hetuesit mund të përdorin gjithashtu ligjet për shfrytëzimin e organizatave kriminale që zakonisht përdoren kundër bandave të krimit të organizuar, si dhe hetime financiare sipas ligjeve anti-terror.
Besohet se këshilltari i Shtëpisë së Bardhë, Stephen Miller, është i përfshirë thellësisht në strategji, e cila gjithashtu merr input nga Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi dhe Sekretari i Thesarit Scott Bessent.
Në një deklaratë të fundit, Shtëpia e Bardhë tha: “Organizatat e majta kanë nxitur kryengritje të dhunshme, kanë organizuar sulme ndaj oficerëve të zbatimit të ligjit, kanë koordinuar fushata të paligjshme të ‘doxing’-ut, kanë organizuar pika dorëzimi për armë dhe materiale për kryengritje, dhe më shumë.”
Në Zyrën Ovale më 25 shtator, Trump premtoi të “identifikojë dhe të ndërpresë rrjetet financiare që financojnë terrorizmin e brendshëm dhe dhunën politike.” Ai më pas përmendi Soros dhe Hoffman. “Nëse ata po financojnë këto gjëra, do të kenë disa probleme. Sepse janë nxitës dhe anarkistë,” tha Trump.
Një zëdhënës i rrjetit të fondeve bamirëse të Soros tha: “As George Soros, as Open Society Foundations nuk financojnë protesta, nuk miratojnë dhunë, dhe as e nxisin atë në asnjë mënyrë. Pretendimet e kundërta janë të pavërteta.” Hoffman, përmes një zëdhënësi, refuzoi të komentojë.
Ndërkaq, Shtëpia e Bardhë ka theksuar një seri protestash politike në vitet e fundit që kanë përfshirë dhunë ndaj zbatimit të ligjit dhe incidente vandalizmi në showroom-et e Tesla.
Duke bërë këtë, ajo përmendi nëntë grupe liberale, donatorë ose organizata mbledhëse fondesh, të cilat pretendonte se ndihmuan në financimin ose planifikimin e protestave ku ndodhën këto incidente. Nuk dihet nëse ato do të jenë në listën e IRS-së, por përfshinin OSF të Soros-it, ActBlue, degën financiare të Partisë Demokratike, dhe Indivisible.