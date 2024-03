Dorëheqja e Truss/ Tre kandidatë në garë për drejtimin e konservatorëve, a do kthehet Johnson nga Karaibet?

Tre emra si kandidatë potencial në garën për drejtimin e konservatorëve në Mbretërinë e Bashkuar.

Me garën e lidershipit konservator që po zhvillohet tani, deputetët tani po përpiqen të zbulojnë se kush do të jetë në këmbë.

Nevojitet një minimum prej 100 mbështetësish për të kaluar në raundin tjetër. Rishi Sunak, Penny Mordaunt dhe Boris Johnson po dalin si kandidatët kryesorë.

Z. Sunak ka një bazë mbështetjeje nga fushata e tij e mëparshme e lidershipit këtë vit.

Ata besnikë të zotit Johnson pretendojnë se ai është i vetmi person me një “mandat” për të drejtuar vendin, por disa në parti e shohin atë si përçarës dhe nuk i kanë harruar polemikat që e detyruan të largohej gjatë verës.

Zonja Mordaunt, e cila doli e treta në garën e mëparshme të lidershipit, do të shpresojë të dalë në mes dhe të mposhtë një nga kandidatët e tjerë.

Asnjë prej tyre nuk ka folur zyrtarisht – edhe pse kjo mund të ndryshojë sot.

Të gjithë sytë janë tani tek kush mund ta zëvendësojë atë – me spekulime në rritje se Boris Johnson mund të rifillojë një rikthim në politikën e vijës së parë, gjashtë javë pasi ai u rrëzua zyrtarisht nga posti i lartë.

Ai është me pushime në Republikën Domenikane.

Rregullat e partisë për garën e lidershipit nënkuptojnë se kandidatët kanë nevojë për mbështetjen e të paktën 100 deputetëve konservatorë deri të hënën pasdite për të qëndruar në garë.

Kjo do të thotë se numri maksimal i njerëzve që mund të qëndrojnë në këmbë është tre. Nëse tre kandidatë marrin 100 mbështetës, do të ketë një votim nga deputetët, me dy fitues të paraqitur në anëtarësinë e partisë.