Donald Trump në fushatë: Joe Biden është një “katastrofë” mendërisht!

Aftësia mendore dhe mosha e kandidatëve presidencialë të Shteteve të Bashkuara dolën në qendër të fushatës të shtunën, pasi ish-presidenti Donald Trump akuzoi Presidentin Joe Biden se i mungonte kapaciteti mendor për të qenë president, pas një raporti që sugjeroi se Biden kishte probleme me kujtesën.

Çështja u vendos përsëri në qendër të vëmendjes pasi këshilltari special Robert Hur, një ish-avokat i SHBA-së në Maryland gjatë administratës së Trump, tha në raportin e tij se ai zgjodhi të mos ngrinte akuza penale kundër Biden pas një hetimi 15-mujor për trajtimin e dokumenteve të klasifikuara nga ana e tij sepse presidenti bashkëpunoi.

Hur tha se presidenti aktual demokrat do të ishte i vështirë të dënohej dhe e përshkroi atë si një “burrë me qëllim të mirë, të moshuar me kujtesë të dobët”, i cili nuk ishte në gjendje t’u kujtonte hetuesve se kur djali i tij, Beau Biden, vdiq. Trump, në një tubim në Conway, Karolina e Jugut, tha se raporti i Hur tregonte se Biden “nuk është i përshtatshëm për të shërbyer si komandanti ynë i përgjithshëm”.

Trump – i cili përballet me katër gjyqe penale shtetërore dhe federale, duke përfshirë një për keqpërdorimin e dokumenteve të klasifikuara – është afër arritjes së nominimit republikan dhe perspektivës së një përballje të mundshme në zgjedhjet e përgjithshme me Biden në nëntor.