Dokumenti i rrjedhur nga Kremlini: Si planifikon Rusia ta aneksojë Bjellorusinë

Një dokument strategjik i brendshëm i Kremlinit, i marrë nga një konsorcium ndërkombëtar gazetarësh, paraqet një plan të detajuar se si Rusia planifikon të marrë kontrollin e plotë të Bjellorusisë fqinje në dekadën e ardhshme me pretekstin e bashkimit të dy vendeve, shkruan Yahoo News.

Dokumenti përshkruan në detaje aneksimin e planifikuar me mjete politike, ekonomike dhe ushtarake të një kombi evropian të pavarur, joliberal nga Rusia, e cila është në gjendje lufte.

“Qëllimet e Rusisë në lidhje me Bjellorusinë janë të njëjta si me Ukrainën, vetëm në Bjellorusi ajo mbështetet në detyrim, jo ​​në luftë. Qëllimi i saj përfundimtar është akoma përfshirja më e madhe e atij vendi”, ka thënë Michael Carpenter, ambasador i SHBA-së në Organizatën për Sigurinë Evropiane dhe bashkëpunim.

Sipas dokumentit të lëshuar në vjeshtën e vitit 2021, qëllimi përfundimtar është formimi i të ashtuquajturit Unioni i Rusisë dhe Bjellorusisë më së voni deri në vitin 2030.

U shqyrtua gjithçka që përfshihej në bashkimin e dy vendeve, duke përfshirë “harmonizimin” e ligjeve bjelloruse me ligjet e Federatës Ruse, koordinimin e politikës së jashtme dhe të mbrojtjes, bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik, bazuar në prioritetet e interesave ruse.

U theksua ndikimi dominues i Federatës Ruse në sferën socio-politike, tregtare-ekonomike, shkencore-arsimore dhe kulturore-informative.

Në praktikë, kjo do të eliminonte çdo gjë që mbetet nga sovraniteti i Bjellorusisë dhe do ta ulte vendin me 9.3 milionë banorë në statusin e një sateliti të Moskës. Kjo do t’i vinte bjellorusët në mëshirën e prioriteteve të Kremlinit, qoftë në bujqësi, industri, spiunazh apo luftë.

Kjo do të përbënte një kërcënim sigurie për fqinjët evropianë të Bjellorusisë, tre prej të cilëve – Letonia, Lituania dhe Polonia – janë anëtarë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.

Dokumenti strategjik, i cili nuk është bërë kurrë publik më parë, është marrë nga një konsorcium ndërkombëtar gazetarësh nga Yahoo News, Delfi e Estonisë, Dossier Center me bazë në Londër, gazeta suedeze Expressen, Kyiv Independent, Süddeutsche Zeitung e Gjermanisë dhe rrjetet radio gjermane Westdeutscher, Rundfunk dhe Norddeutscher Rundfunk, gazeta investigative polake Frontstory, Qendra Kërkimore Bjelloruse dhe faqja e lajmeve e Evropës Qendrore VSquare.

Në nëntor 2021, Lukashenko dhe Putini nënshkruan një marrëveshje që mundëson 28 programe integruese, të fokusuara kryesisht në çështjet ekonomike dhe rregullatore. Ata gjithashtu nënshkruan një doktrinë të përbashkët ushtarake. Aspektet politike të bashkimit të dy vendeve janë anashkaluar.

Ndërsa Ukraina u tmerrua nga pushtimi brutal i Moskës vitin e kaluar, Lukashenko mbeti një nga të paktët partnerë të jashtëm gjeopolitikë të një Rusie gjithnjë e më të izoluar.

Në prag të pushtimit rus të Ukrainës, Bideni arriti në përfundimin se Putini donte, në fakt, të rikthente ish-Bashkimin Sovjetik.