“Do të shpërthejë ferri”, Netanjahu bën kërcënimin e parë pas armëpushimit për Hamasin

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 08:16
Bota

“Do të shpërthejë ferri”, Netanjahu bën

“Hamasi duhet të heqë dorë nga armët dhe të çmilitarizohet, përndryshe do të shpërthejë ferri”.

Kjo ishte deklarata më e fundit e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në një intervistë me CBS News pas vizitës së Donald Trump në Tel Aviv për të festuar marrëveshjen mbi fazën e parë të planit të tij 20-pikësh për Gazën.

Netanyahu shprehu besim në një fazë tjetër paqësore në marrëveshjen midis Izraelit dhe Hamasit, dhe tani që pengjet e gjalla janë liruar, ai deklaroi se hapi tjetër duhet të jetë çmilitarizimi dhe çarmatimi.

"Së pari, Hamasi duhet të dorëzojë armët e tij", deklaroi Netanyahu në intervistën ekskluzive në Tel Aviv. "Së dyti, ne duhet të sigurohemi që nuk ka fabrika armësh brenda Gazës.

Nuk duhet të ketë kontrabandë armësh në Gaza. Ky është çmilitarizim", shtoi ai.

Të martën, Trump paralajmëroi se nëse Hamasi nuk çarmatoset, "ne do ta çarmatosim atë". 

 

 

