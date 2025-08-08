"Do ta bëjmë në mënyrën më të mirë"/ Shefi i ushtrisë izraelite pajtohet me planin e pushtimit të Gazës
Pas urdhrit që mori nga Këshilli i Sigurisë Izraelite për të pushtuar Qytetin e Gazës, kreu i Forcave të Armatosura, gjenerallejtënant Eyal Zamir, i cili kishte shprehur hapur kundërshtimet e tij ndaj planit specifik, deklaroi sot se ushtria do ta zbatojë planin në mënyrën më të mirë të mundshme.
"Ne do të vazhdojmë të udhëheqim bazuar në përgjegjësinë kombëtare që mban ushtria dhe komanda e saj. Ne jemi përgjegjës për gatishmërinë e ushtrisë, për sigurinë e shtetit dhe qytetarëve të tij, për kthimin e pengjeve dhe për mposhtjen e Hamasit dhe ne do ta bëjmë këtë", tha Zamir në një takim me komandantët e formacionit dhe oficerët e lartë, siç raportohet nga ushtria izraelite.
Zamir tha se Shtabi i Përgjithshëm tashmë po punon në planin e ri operativ, i cili parashikon planifikim të thelluar dhe një nivel të lartë përgatitjeje në të gjitha fushat.
"Ne po punojmë në planin e ri. Ne do ta thellojmë planifikimin, do të përgatitemi në shkallën më të lartë të mundshme dhe, si gjithmonë, do ta kryejmë misionin në mënyrën më të mirë", vuri në dukje ai.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm theksoi se përparësia e tij është tu ofrojë ushtarëve dhe komandantëve qartësinë më të madhe të mundshme, për të siguruar pauza operacionale dhe qëndrueshmëri me kalimin e kohës.
"Ne po ecim në bazë të kësaj përgjegjësie", shtoi ai.
Ai theksoi se prioritet është mbrojtja e pengjeve dhe vlerave të ushtrisë. Gjatë takimit, sipas një deklarate të ushtrisë, Zamir theksoi se ndërsa lufta përparon, operacionet do të planifikohen bazuar në kriteret e mbrojtjes së pengjeve, mundësinë për të rindërtuar forcat dhe për të ruajtur vlerat dhe frymën e Forcave të Armatosura Izraelite.