“Do e kuptoj në dy minutat e para nëse do arrijmë marrëveshje”, Trump: Jam i bindur që do t’i vendos Putinin e Zelenskyn në një dhomë
Presidenti amerikan, Donald Trump në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve, pasi e përshkroi takimin e tij me Putinin si “paraprak”, tha se do ta dinte menjëherë nëse do të arrinte një marrëveshje me rusin dhe deklaroi se ishte i bindur se do ta vendoste atë “në një dhomë me Zelenskyn” për të “zgjidhur” çështjen e Ukrainës.
Duke komentuar pjesëmarrjen e mundshme të presidentit ukrainas në takimin e së premtes, ai tha se ishte e mundur, megjithëse vetë shprehu dyshime nëse prania e tij do të sillte rezultate të konsiderueshme.
Konkretisht, Trump tha se “nuk ka qenë pjesë e procesit” deri më tani, duke shtuar se Zelensky ka marrë pjesë në shumë takime gjatë 3 viteve e gjysmë të fundit, pa rezultate të rëndësishme.
“Ai mund të vijë, por ka shkuar në shumë takime. Kanë kaluar tre vjet e gjysmë pa ndodhur asgjë”, tha ai.
Duke iu referuar takimit të tij me Putinin, Trump theksoi se do ta dinte menjëherë nëse mund të arrihej një marrëveshje.
“Do të kemi një takim me Vladimir Putinin dhe ndoshta në dy minutat e para, do ta di saktësisht nëse mund të arrihet një marrëveshje”, tha presidenti amerikan me besim. Kur u pyet nga një gazetar se si do ta dinte saktësisht nëse mund të arrihej një marrëveshje, Trump u përgjigj: “Sepse kjo është ajo që bëj unë. Unë bëj marrëveshje”.
“Do të flas me Vladimir Putinin. Do t’i them: ‘Duhet ta ndalosh këtë luftë. Duhet ta ndalosh”, tha ai dhe vazhdoi: “Ky në thelb do të jetë një takim për të plotësuar boshllëqet”.
Në të njëjtën kohë, ai tha se presidenti rus ishte ai që “e ftoi të merrte pjesë” në një zgjidhje të mundshme të krizës në Ukrainë. “Mendoj se ai dëshiron ta përfundojë atë.”
Më vonë, Trump shtoi se beson se një takim midis Putinit dhe Zelenskyt është i nevojshëm.
“Eventualisht, do t’i vendos të dy në një dhomë. Ose do të jem atje, ose nuk do të jem atje dhe mendoj se do të zgjidhet”, tha ai, duke lënë të hapur mundësinë e përfshirjes personale në përpjekjen për të arritur një marrëveshje.
Pavarësisht deklaratave të tij ambicioze, presidenti amerikan duket se i uli pritshmëritë e tij për takimin e ardhshëm. “Pres të kem një takim me Putinin që mendoj se do të jetë i mirë, por mund të jetë i keq”, tha ai.
Ai gjithashtu pranoi se pas këtij takimi, ai mund të tërhiqet nga përpjekjet diplomatike për të zgjidhur krizën në Ukrainë. Siç tha ai, ai synon të “shkojë dhe të mësojë kushtet” e një zgjidhjeje të mundshme.
“Mund të shkoj dhe të them fat të mbarë dhe ky do të ishte fundi i saj. Mund të them se nuk do të zgjidhet”, u shpreh presidenti.
Ky takim midis dy udhëheqësve vjen në një moment kritik, teksa marrëdhëniet ndërkombëtare dhe situata në Ukrainë mbeten të tensionuara. Trump duket se po kërkon të luajë një rol në gjetjen e një zgjidhjeje paqësore, ndërsa mbetet i kujdesshëm për atë që mund të dalë nga takimi./tch