"Do cmontojmë bandat...", Trump zgjedh kandidatin për prokuror të përgjithshëm

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA, Donald Trump emëroi të mërkurën përfaqësuesin republikan Matt Gaetz, si kandidat për prokuror të përgjithshëm.

"Matt do t'i japë fund qeverisë së armatosur, do të mbrojë kufijtë tanë, do të çmontojë organizatat kriminale dhe do të rivendosë besimin e amerikanëve në Departamentin e Drejtësisë," tha Trump në një deklaratë duke njoftuar zgjedhjen, e cila do të jetë subjekt i konfirmimit nga shumica republikane.

Zgjedhja e kongresmenit 42-vjeçar, i cili nuk ka punuar kurrë në Departamentin e Drejtësisë apo si prokuror në asnjë nivel qeverisjeje, ishte i fundit në një valë nominimesh nga Trump të kandidatëve me përvojë të pakët, citon Reuters.

Gaetz dha dorëheqjen nga Dhoma e Përfaqësuesve të mërkurën "menjëherë", u tha gazetarëve kryetari i Dhomës Mike Johnson.

"Na kapi pak në befasi," tha Johnson për dorëheqjen, duke shtuar se Gaetz e kreu kete veprim për të filluar shpejt procesin e emërimit të një zëvendësuesi në atë që pritet të jetë një Dhoma e Përfaqësuesve e ndarë ngushtë.

Gaetz luajti një rol të rëndësishëm në rrëzimin e ish-kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy në vitin 2023, gjë që nisi kaosin në ate dhomë.

Emërimi i tij si prokuror i përgjithshëm u prit me skepticizëm të menjëhershëm nga disa republikanë të Senatit - që ka fuqinë për të konfirmuar ose mohuar emërimin e tij.

"Unë nuk mendoj se është një nominim serioz për prokurorin e përgjithshëm," u tha senatori republikan Lisa Murkowski gazetarëve në Kapitol".