"Ditë e madhe për Siçilinë dhe Italinë", arrestohet bosi i mafies Matteo Messina Denaro

Superbosi Matteo Messina Denaro është arrestuar: një ditë historike në luftën e shtetit kundër mafies . Bosi mafioz 60-vjeçar ishte në arrati prej 30 vitesh dhe përfundoi në pranga në një klinikë të Palermos ku kishte shkuar për terapi.

Një datë shumë simbolike: 30 vjet më parë, më 15 janar, u arrestua Totò Riina , capo dei capi i fundit, trashëgimtarja e të cilit konsiderohet Messina Denaro.

Ora 17.55 Konferenca: “Skena e arrestimit”

Prej disa kohësh ishte rrahur plumbi i duhur, por siguria se ishte Matteo Messina Denaro mbërriti tre ditë më parë. Karabinierët e GIS ishin tashmë në klinikën Maddalena ku bosi i mafias kishte një vit që i nënshtrohej kimioterapisë.

Messina Denaro është prekur nga një formë agresive e kancerit që sulmon zorrën e trashë. Shefi ishte në hyrje të klinikës, kur në një moment iu afrua një karabinier dhe e pyeti se si quhej: “Unë quhem Matteo Messina Denaro”, u përgjigj ai.

Ora 17.37 Konferenca: "Ai vishte mallra luksi"

Paolo Guido, ndihmësprokuror i Palermos, zbuloi se Matteo Messina Denaro mbante mallra luksi. "Nuk kemi gjetur një burrë të shkatërruar - deklaroi ai - me shëndet të mirë në dukje, të përkujdesur mirë.

Në përputhje me një 60-vjeçar në kushte të mira ekonomike. Ai nuk mund të mbështetej në personazhe larg kontekstit territorial, por ne jemi duke vazhduar me hetime të mëtejshme për këtë”.

16.58 Kushëriri feston arrestimin e tij

Giuseppe Cimarosa është kushëriri i Matteo Messina Denaro. Pasi u distancua prej vitesh nga bosi mafioz, Cimarosa u gëzua për arrestimin: "Kjo është një ditë gëzimi për mua dhe familjen time.

Qaj nga lumturia dhe krenaria. Mendimi im i parë shkon tek babai im dhe tek të gjitha viktimat që vdiqën. për shkak të këtij krimineli dhe familjeve të tyre. Të gjithë sicilianët dhe, aq më tepër, të gjithë njerëzit e ndershëm të Castelvetrano-s, por edhe më pak të ndershmit që sot mund ta konsiderojnë veten të lirë nga një hije që i ka mbajtur gjithmonë në errësirë. !".

16.07 Ish-prokurori i Palermos: “Fantazma është materializuar”

Ish-prokurori i Palermos Gian Carlo Caselli ka lëshuar disa deklarata për arrestimin e Matteo Messina Denaro: “Faleminderit pafund për karabinierët dhe magjistratët e Palermos që i bënë këtë dhuratë të madhe. antimafia në përgjithësi dhe ndaj demokracisë së vendit tonë.

Një i arratisur prej tridhjetë vjetësh do të thotë se për 30 vjet policia gjyqësore në të gjitha artikulacionet e saj dhe magjistratët kanë vënë profesionalizmin, inteligjencën, durimin, këmbënguljen, kokëfortësinë, duke vrapuar pas kësaj fantazme që më në fund u materializua”.

15.35 Maurizio De Lucia: "Është një sukses i shtetit"

“Mafia nuk ka mbaruar. Nuk mbaron sepse ju kapni një person sado i rëndësishëm të jetë ai. Është një sukses i shtetit, por shteti duhet të jetë i vetëdijshëm se lufta është ende e gjatë dhe nuk përfundon këtu”. Prokurori i Palermos, Maurizio De Lucia, i cili koordinoi hetimet për arrestimin e Matteo Messina Denaro, i cili ka tridhjetë vjet në arrati, tha për AGI.

Kryeministrja Giorgia Meloni ka shkuar sot në Pallatin e Drejtësisë për të uruar magjistratët dhe hetuesit. “Prania e kreut të qeverisë këtu ishte një sinjal i rëndësishëm”, shtoi kreu i prokurorisë së kryeqytetit sicilian.

Natyrisht, vazhdoi De Lucia, kapja e Messina Denaro-s “do të thotë se shteti paguan borxhin ndaj viktimave të mafias të tridhjetë viteve të fundit, duke kapur të fundit nga të arratisurit e mëdhenj.

Ora 14.27 Giorgia Meloni: "Çfarë do t'u themi fëmijëve tanë"

"Më pëlqen të imagjinoj se kjo mund të jetë dita në të cilën festohet puna e këtyre grave dhe burrave dhe është një propozim që do të bëj. Është një ditë feste për ne pasi mund t'u themi fëmijëve tanë se mafia mund të mposhtet.

Ne nuk e kemi mundur mafian, por kjo betejë ishte një betejë themelore për t'u fituar dhe është një goditje e rëndë për krimin e organizuar”. Giorgia Meloni e tha para se të largohej nga prokuroria e Palermos.

Ora 14.07 Giorgia Meloni: "Hetuesve, Italia është shkarkuar nga ju"

"I thashë prokurorit të Palermos dhe hetuesve se Italia është krenare për ta dhe se ne e dimë se këtë rezultat të madh ua detyrojmë atyre dhe punës së tyre të përditshme të madhe. përkushtim që kanë udhëhequr”.

Kështu ka thënë kryeministri Giorgia Meloni, duke zbuluar disa detaje nga takimi me kreun e prokurorisë së Palermos, Maurizio De Lucia, ditën e arrestimit të Matteo Messina Denaro.

Ora 13:30 Nordio: një sezon dramatik ka përfunduar

“Sot me arrestimin e Matteo Messina Denaro mbyllet realisht një nga sezonet më dramatike në historinë e Republikës. Me kapjen e super të arratisurit të fundit, angazhimi i përditshëm në luftën kundër çdo mafie dhe çdo forme krimi është gjithashtu e rinovuar desha të përgëzoj menjëherë Prokurorin e Palermos, Maurizio de Lucia, komandantin e Karabinierëve Gjeneral Teo Luzi dhe kolegun tim Ministrin e Brendshëm, Matteo Piantedosi, në telefon për këtë rezultat që është përmbushja e të gjatë dhe Angazhimi i çmuar i shumë magjistratëve dhe shumë agjentëve të policisë: me ta vazhdoi puna e Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino dhe të gjithë shërbëtorëve të shtetit, të cilët paguan edhe me jetën e tyre mbrojtjen e vlerave demokratike”. Kështu Ministri i Drejtësisë, Carlo Nordio,

Ora 13.02 Karabinierët janë në gjurmët e Messina Denaro prej 3 ditësh

Sipas disa thashethemeve, forcat e rendit që arrestuan shefin e bosëve mëngjesin e sotëm kishin rreth tre ditë që ishin në gjurmët e Matteo Messina Denaro.

12.00: Fjalët e para të Messina Denaro

“Po, unë jam Matteo Messina Denaro”. Këto ishin fjalët e para të mafiozit kur u gjend përballë agjentëve të Rosit, të cilët pasi hynë me një goditje të sigurt në klinikën e Palermos, e pyetën para portave jashtë lokalit: “Kush je ti?”.

11.34: Meloni fluturon për në Palermo

Kryeministri Giorgia Meloni do të fluturojë për në Palermo tashmë këtë mëngjes, sipas raportimeve, për të takuar prokurorin e rrethit të Palermos, Maurizio de Lucia, magjistratët që koordinuan hetimet dhe Karabinierët del Ros që përfunduan arrestimin. i Matteo Messina Denaro.

Ora 11.13: Messina Denaro tentoi të arratisej

Bosi Matteo Messina Denaro "do të kishte vënë re diçka të çuditshme" dhe për këtë ai do të largohej nga klinika Maddalena në Palermo, pak larg shtëpisë së tij, duke tentuar të arratisej. Pranë një lokali, jashtë institucionit shëndetësor, u bë arrestimi nga agjentët e Ros dhe Gis. Superbosi mafioz, prej 30 vitesh në arrati, nuk ka bërë asnjë rezistencë. Ai kishte shkuar në klinikë për një kontroll në departamentin e onkologjisë. Ai tashmë ishte operuar për kancer të zorrës së trashë.

Ora 10.54: “Kërkojmë person”, Blitz

“Kërkojmë një person, mos u shqetësoni”. Bastisja nga Carabinieri del Ros, Gis dhe komanda provinciale e Palermos në klinikën Maddalena u zhvillua rreth orës 9. Më shumë se 100 burra u përfshinë në arrestimin e bosit Messina Denaro, i cili supozohej të kryente kontrolle në onkologji. departamenti.

Oficerët me mjete luftarake hynë në klinikë, por operacionet u zhvilluan pothuajse nën radar: "Kërkojmë një person, mos u shqetësoni", siguruan mjekët dhe personeli shëndetësor. Jashtë, e gjithë zona e rrethit San Lorenzo është mbyllur me karabinierët në çdo dalje të strukturës.

Ora 10.45: E regjistruar me një emër tjetër

Messina Denaro dyshohet se është regjistruar në klinikën Maddalena në Palermo me një emër të rremë, " Andrea Bonafede ".

Ora 10.20: Mattarella uron Armën dhe Viminalen

Presidenti i Republikës Sergio Mattarella telefonoi sot në mëngjes Ministrin e Brendshëm dhe komandantin e Karabinierëve për t'i shprehur urimet e tij për arrestimin e Messina Denaro, të kryer në bashkëpunim të ngushtë me drejtësinë.

10.19: Schifani, "Ditë e madhe për Siçilinë dhe Italinë"

“Sot është një ditë e madhe për Siçilinë dhe për të gjithë Italinë, arrestimi i Matteo Messina Denaro është një goditje shumë e rëndë që i është bërë mafies. Të gjithë duhet ta dinë se në këtë tokë nuk mund të ketë hapësirë ??as për paligjshmëri dhe as për pandëshkueshmëri”.

Kështu deklaroi presidenti i Qarkut siçilian Renato Schifani në lidhje me arrestimin e gjoja kreut të gjësë sonë që u bë mëngjesin e sotëm.“Shpreh në emër timin dhe juntës – shton guvernatori sicilian – një falenderim të sinqertë për policia dhe gjyqësori Është konfirmimi se shteti ekziston dhe se herët a vonë të gjithë mafiozët do të dalin para drejtësisë.Sot të gjithë sicilianët e ndershëm duhet të festojnë,

Ora 10.10: Fotoja e Messina Denaros sot është publikuar në Sky dhe në rrjetet sociale foto e Messina Denaros sot në moshën 60-vjeçare në makinën e karabinierëve që sapo e kanë arrestuar. Bosi ishte në klinikën Maddalena në Palermo, në departamentin e onkologjisë dhe nuk do të kishte kundërshtuar asnjë vendbanim.

Hetuesit flasin për një blitz perfekt, “pa të meta”. Shumë pak foto ishin në dispozicion të Messina Denaro, të gjitha që datojnë që nga rinia e tij. Ai ishte fshehur në vitin 1993, në moshën 30-vjeçare.

Ora 9.54: Meloni, “fitore e shtetit”

“Një fitore e madhe për shtetin që tregon se nuk dorëzohet përballë mafies”, kështu komenton kryeministrja Giorgia Meloni lajmin për arrestimin e Matteo Messina Denaro.

"Një ditë pas përvjetorit të arrestimit të Totò Riina - shton Meloni - një tjetër shef i krimit të organizuar del para drejtësisë. Falënderimet e mia më të përzemërta, së bashku me të gjithë qeverinë, shkojnë për forcat e policisë dhe në veçanti për ros. dei Carabinieri, prokurori kombëtar antimafia dhe prokurori i Palermos për kapjen e eksponentit më të rëndësishëm të krimit mafioz”.

“Qeveria – vijon ai – siguron që lufta kundër krimit mafioz do të vazhdojë e pandërprerë.

Ora 9.49: Salvini, “Heronjtë me uniformë”

“Pas tridhjetë vitesh në arrati, superbosi Matteo Messina Denaro ka përfunduar në pranga. Me emocione të thella falenderoj gratë dhe burrat e shtetit që nuk janë dorëzuar kurrë, duke konfirmuar rregulli që herët a vonë edhe kriminelët më të mëdhenj në arrati gjurmohen dhe sillen para drejtësisë.

Është një ditë e bukur për Italinë dhe një ditë që shërben si një paralajmërim për mafian: institucionet dhe heronjtë tanë me uniformë nuk dorëzohen kurrë”. Kështu thotë zëvendëskryeministri dhe ministri Matteo Salvini.

Ora 9.41: Guido Crosetto, "urime!"

"Arrestohet Matteo Messina Denaro! Urime forcave të rendit, drejtësisë, mijëra njerëzve që punojnë çdo ditë, në heshtje, për të mbrojtur drejtësinë. Faleminderit ROS dhe magjistratëve për punën e tyre!". Kështu ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto në Twitter.

Ora 9.28: Messina Denaro arrestohet në një klinikë në Palermo

Bosi mafioz Matteo Messina Denaro u arrestua teksa ndodhej në spitalin ditor në klinikën Maddalena në Palermo.