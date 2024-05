Një blerës i Tesco ka mbetur i shtangur pasi porositi një qese me mollë në supermarket dhe në vend të ture mori një iPhone SE.

Nick James, 50 vjeç, bëri pazaret e tij si zakonisht në Tesco Extra në Tëickenham ku ai jeton, kur stafi i tha se kishte një “surprizë” në çantën e tij.

Sipas Mirror, James u trondit kur pa se në qesen e pazareve të tij ndodhej një iPhone SE.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Unë prisja që befasia të ishte një vezë e Pashkëve ose diçka tjetër, isha pak i tronditur për të thënë të paktën.”- u shpreh ai.

Tesco Mobile po jep falas iPhone, AirPods dhe pajisjet Samsung si pjesë e një promovimi për “super zëvendësuesit” këtë javë.

Tesco klikon dhe mbledh blerësit e zgjedhur në mënyrë të rastësishme për të marrë një artikull të teknologjisë së lartë në shportën e tyre. Për shembull, një qese me mollë mund të zëvendësohet me një Apple iPhone, ose blerësit mund të shohin rrobat e porositura në Tesco të ndërruara me një Samsung Galaxy Tab 7.

Tesco Mobile po jep 80 artikuj gjithsej deri më 18 Prill në një pjesë të vogël të dyqaneve. Dyqanet që marrin pjesë janë: Glasgoë Silverburn Extra në Glasgoë, Tëickenham Extra në Londrën e Madhe, Stretford Extra në Manchester, Sëansea Cadle Extra në Sëansea, Portsmouth Extra në Portsmouth dhe Dudley Extra në Birmingham.