Dita e flamurit në Ukrainë, Zelensky: Nuk i dorëzojmë tokat tona pushtuesit
Në Ditën e Flamurit Kombëtar, presidenti ukrainas Volodimir Zelensky u shpreh me vendosmëri se Ukraina nuk do t’i dorëzojë tokat e pushtuara Rusisë.
Në fjalimin e tij, Zelensky falënderoi luftëtarët ukrainas që mbrojnë vendin, duke theksuar se flamuri simbolizon sakrificat dhe qëndresën e tyre në vijën e frontit.
“Ky flamur është një qëllim dhe ëndërr për shumë ukrainas në territoret e pushtuara përkohësisht. Flamurin e mbajnë ata. Ata e mbajnë atë sepse e dinë se ne nuk do t'ia dhurojmë tokën tonë një pushtuesi. Ky flamur simbolizon gjënë më të dashur për qindra luftëtarë tanë - burra dhe gra - nga e gjithë Ukraina që mbrojnë jo vetëm një drejtim specifik të vijës së frontit, por të gjithë Ukrainën” tha Zelensky.
Ceremonia u zhvillua pak ditë para Ditës së Pavarësisë së Ukrainës, me pjesëmarrjen e zyrtarëve më të lartë të vendit. Presidenti ukrainas ripërsëriti gjithashtu thirrjen për një takim me Vladimir Putin, duke e cilësuar si mënyrën e vetme për të negociuar përfundimin e luftës.
Ndërkaq, Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të vendosin sanksione ndaj Rusisë nëse nuk ka përparim drejt një zgjidhjeje paqësore brenda dy javësh, duke treguar shqetësim për pengesat që Moska po vendos në bisedimet për paqen.
Ky mesazh i Zelensky-t është një rikujtim i qartë për botën se Ukraina nuk do të heqë dorë nga sovraniteti i saj, ndërsa lufta me Rusinë vazhdon të sjellë pasoja të mëdha humanitare dhe politike.