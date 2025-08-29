Dhjetra adoleshentë "influencerë" të arrestuar, Egjipti u sekuestron fitimet nga TikToku
Autoritetet egjiptiane kanë arrestuar adoleshentë përdorues të TikTok me miliona ndjekës, së bashku me dhjetëra të tjerë në javët e fundit me akuza që variojnë nga shkelja e vlerave familjare deri te pastrimi i parave.
Policia ka njoftuar dhjetëra arrestime dhe prokurorët thonë se po hetojnë të paktën 10 raste të fitimeve të dyshuara të paligjshme financiare. Ata kanë vendosur ndalime udhëtimi dhe ngrirje të aseteve dhe kanë konfiskuar pajisje.
Kritikët thonë se përshkallëzimi përputhet me një përpjekje më të gjerë nga shteti për të kontrolluar fjalën dhe për të kodifikuar sjelljen, në një vend ku mediat sociale kanë shërbyer prej kohësh si një nga alternativat e pakta ndaj mediave tradicionale të kontrolluara kryesisht nga shteti, raporton Reuters. Shumë prej atyre që janë ndaluar ishin vetëm fëmijë të vegjël kur aktivistët përdorën Facebook-un për të mobilizuar protestat e vitit 2011 që rrëzuan presidentin e gjatë Hosni Mubarak.
Avokatët thonë se ligjet për pahijshmërinë janë të paqarta. Autoritetet mund të shqyrtojnë të gjithë katalogun e postimeve të TikTok-ut, dhe nëse gjejnë edhe një postim të vetëm që e konsiderojnë të pahijshëm, ata mund të shpallin të ardhurat e influencuesve të paligjshme dhe t'i akuzojnë ata për krime financiare mbi të ardhurat e tyre.
Mariam Ayman, një 19-vjeçare që ka 9.4 milionë ndjekës duke postuar video që kur ishte nxënëse shkolle nën emrin Suzy El Ordonia, është burgosur që nga 2 gushti. Ajo përballet me akuza për shpërndarje përmbajtjeje të pahijshme dhe pastrim parash prej 300,000 dollarë.
Ministria e Brendshme tha se ajo u arrestua pasi autoritetet morën ankesa për postimet e saj. Në videon e saj të fundit, të postuar një ditë para arrestimit të saj, ajo dukej e vetëdijshme se po përballej me një kërcënim.
"Egjiptianët nuk arrestohen vetëm sepse shfaqen në TikTok", tha ajo.
Ajo pranoi se në videot e mëparshme mund të ketë "shqetësuar, mallkuar ose thënë një shaka të keqe", por tha se kjo kishte për qëllim të shprehte frustrimin dhe "jo të mësonte brezin e ri të ndiqte shembullin".
Avokati i saj, Marawan al-Gindy, nuk pranoi të komentonte drejtpërdrejt për rastin e saj, por tha se në përgjithësi ligjet e pahijshme po zbatoheshin në mënyrë arbitrare.