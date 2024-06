Dhjetëra të vdekur nga vala e të nxehtit në Indi

Të paktën 25 persona kanë humbur jetën deri më tani nga i nxehti përvëlues që ka përfshirë shtetin perëndimor indian të Maharashtra. Mediat e huaj bëjnë me dije se për shkak të kësaj situate ky është numri më i lartë në 5 vite me më shumë vdekje që mund të raportohen diku tjetër në vend pasi temperaturat mbeten mbi zero për javë të tëra 40 gradë Celsius.

Shkencëtarët e kanë lidhur fillimin e hershëm të verës me ndryshimet klimatike dhe raportojnë se më shumë se një miliard njerëz në Indi dhe Pakistanin fqinj janë të prekshëm nga nxehtësia ekstreme në një mënyrë ose në një tjetër.

Meqenëse shirat e ftohtë të musonit nuk priten deri në muajin e ardhshëm dhe ndërprerjet e energjisë elektrike po bëhen më të zakonshme në disa pjesë të Indisë, edhe familjet që mund të përballojnë ajër të kondicionuar do ta kenë të vështirë të përballojnë të nxehtin javët e ardhshme.

Shumë nga vdekjet në Maharashtra u regjistruan në zonat rurale të shtetit më të pasur të Indisë.

“Besohet se këto janë vdekje nga goditja e nxehtësisë”, tha Pradip Aguate, një zyrtar shtetëror shëndetësor.

India është prodhuesi i dytë më i madh i drithërave në botë, por nxehtësia e këtij viti pritet të kufizojë të korrat, pas pesë vitesh rekord.

Për më tepër, në një kohë kur kërkesa për energji është në rritje, furnizuesit e energjisë elektrike po përballen me mungesë karboni dhe qeveria po u kërkon atyre të rrisin importet.

Marsi i kaluar ishte më i ngrohti në Indi për më shumë se një shekull, me temperaturën më të lartë të vendit që arriti në 33.1 gradë Celsius, pothuajse 1.86 gradë mbi normalen, sipas Shërbimit Meteorologjik të Indisë. Në shumë pjesë të Indisë veriore, perëndimore dhe lindore, temperaturat në prill i kaluan 40 gradë Celsius./