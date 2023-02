Detajet/ Aksidentimi në Kroaci i autobusit nga Shqipëria, viktima një 41-vjeçar shqiptar, shoferi rëndë

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me aksidentin tragjik në Kroaci, ku u përfshi në autobus me targa shqiptare. Mediat kroate bëjnë me dije se viktimë e këtij aksidenti ka mbetur një 41-vjeçar shqiptar, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur.

Ngjarja ndodhi rreth orës 23:43 në kilometrin e 112-të të autostradës nga Spliti në Zagreb, jo shumë larg Otoçacit.

Ndërkohë, autobusi, që drejtohej nga një 58-vjeçar shqiptar humbi kontrollin krejt papritur, duke u përmbysur në rrugën me borë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë, 7 persona, mes të cilëve dhe shoferi, u transportuan në spitalet në Ogulin dhe Karlovac. Po ashtu raportohet se shoferi ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Karllovacit. Deri më tani nuk dihen rrethanat e aksidentit.