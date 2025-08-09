Detaje të rënda nga vdekja e 10-vjeçares në SHBA/ Abuzohej nga babai dhe njerka, kishte tentuar të...
Tragjedia e vogëlushes 10-vjeçare, Rebeka Baptiste, në Arizona po trondit SHBA-në, pasi një raport i ri policor zbulon detaje të rënda mbi abuzimet që ajo pësoi para se të ndërronte jetë, si dhe paralajmërimet e përsëritura që autoritetet injoruan.
Rebeka ishte viktimë e dhunës së vazhdueshme nga babai i saj, 32-vjeçari Richard Daniel Baptiste, dhe partnerja e tij, 29-vjeçarja Anisia Woods. Sipas dëshmive, ajo u ishte lutur mësuesve që të mos e linin të kthehej në shtëpi dhe kishte tentuar disa herë të arratisej, madje duke u hedhur edhe nga dritarja e katit të dytë për t’i shpëtuar dhunës.
Më 27 korrik, policia e gjeti pa ndjenja në një autostradë në Holbrook. Pas trajtimit fillestar në spitalin lokal, u transferua në Spitalin e Fëmijëve Phoenix, ku ndërroi jetë më 30 korrik. Mjekët konstatuan trauma të rënda në kokë, kequshqyerje, mavijosje të shumta dhe humbje të thonjve, duke e përshkruar gjendjen si “torturë të tmerrshme”.
Babai dhe partnerja e tij u arrestuan dhe përballen me akuza për vrasje të shkallës së parë, rrëmbim dhe tre akuza për abuzim me fëmijë, përfshirë edhe abuzimet ndaj dy vëllezërve dhe motrave më të vegjël të Rebekës, të cilët tani ndodhen në paraburgim shtetëror. Çifti mbahet me një garanci prej 1 milion dollarësh.
Një raport i ri zbulon se familja jetonte në kushte çnjerëzore — në një tendë pa energji të vazhdueshme, ku fëmijët laheshin me gota plastike dhe ndëshkoheshin duke u detyruar të ecnin apo vraponin nëpër pronë.
Shkolla Empower College Prep raportoi 12 herë Shërbimet Mbrojtëse të Fëmijëve të Arizonës për shenja të abuzimit, por autoritetet kryen vetëm pesë verifikime dhe vetëm një prej tyre çoi në hetim. Drejtori i shkollës dhe punonjës të tjerë socialë ngritën mbi 20 shqetësime të tjera, të cilat mbetën pa përgjigje.
Xhaxhai i Rebekës, Damon Hawkins, akuzoi sistemin për dështim fatal, duke thënë se “ajo ishte e mbuluar me mavijosje nga koka te këmbët” dhe se autoritetet e vranë duke mos ndërhyrë.
Rebeka përshkruhet nga familja si një “shpirt i ndritur” me një të qeshur të bukur dhe energji pozitive që preku shumë jetë.