Dëshira e NASA-s për të mbledhur ujë në Hënë dhe Mars, reagojnë studentët
Thellë nën sipërfaqen e Marsit shtrihen oqeanet e lashtë tani të ngrirë në fletë akulli. Hëna e Tokës ka fshehur edhe depozita uji thellë brenda shkëmbinjve të saj. Ky është lloji i thesarit të lëngshëm që shkencëtarët në NASA shpresojnë që një ditë të minojnë duke përdorur mjete të specializuara shpimi në Hënë ose Mars. Ndërsa NASA kërkon teknologji të re për t’u përdorur në hapësirë, agjencia po nxjerr një thesar të ndryshëm për të ndihmuar në zhvillimin e atyre mjeteve: zgjuarsinë e inxhinierëve studentë.
Për këtë qëllim, 10 ekipe studentore nga universitetet në të gjithë vendin-përfshirë një ekip nga Virginia Tech-u mblodhën të premten në Qendrën e Konventave në Hampton Road për të ndarë prototipet e makinave të shpimit me telekomandë, gjatë “Sfidës së Hënës në Mars dhe Kërkimit të Sfidës”. Ngjarja ishte një konkurs tre-ditor që filloi të enjten dhe përfundoi të shtunën.
Prototipet e studentëve u përpoqën të nxjerrin dhe të korrin më shumë ujë nga akulli i varrosur brenda peizazheve të simuluara hënore dhe marsiane, argjilë, rërë, të mbushura brenda vaskave blu gjigante. Është një teknologji që NASA ka nevojë. Në vend që të dërgoni ujë në hapësirë me astronautët, është më e lehtë dhe kursen miliona për të nxjerrë ujin atje.
“Gjëja më interesante në lidhje me këtë është se duhet të hiqet plotësisht. Duhet të bëhet kryesisht në mënyrë autonome,” thotë Shlok Agarëal, një 21-vjeçar i lartë që drejton ekipin e Virginia Tech. “Kjo na ndihmon të eksplorojmë sipërfaqen e Marsit dhe të marrim ujë atje. Por nëse do ta dërgonim këtë pa astronautë, ne mund të kontrollojmë gjithçka në atë platformë nga poshtë në Tokë.”
Uji është i nevojshëm për qëllime të mbajtjes së jetës dhe për të prodhuar karburant raketash për të sjellë astronautët në shtëpi. Duhen shumë masa për misionet në Mars, tha inxhinieri i NASA Langley Research Center për hapësirën ajrore Chris Jones dhe zvogëlimi i këtij është qëllimi kryesor. Nëse astronautët mund të bëjnë lëndë djegëse ose mallra mbështetëse për jetën, të tilla si uji dhe oksigjeni, kjo do të ndihmojë në lehtësimin e ngarkesës së tyre të transportit.
“Për çdo kile që mund të keni në sipërfaqen e Marsit, mund të duhen 20 deri në 30, madje më shumë se ajo (pesha) e lëshimit nga Toka për ta arritur atje,” tha Jones. “Kursimi i 1.000 paund karburant në Mars mund të shumë lehtë kthehen në dhjetëra, ose qindra mijëra paund që largohen nga Toka “.
Rick Davis, ndihmës drejtor për shkencën dhe eksplorimin në NASA, shkencëtarët zbuluan dëshmi të ujit në Hënë dhe Mars brenda 15 viteve të fundit. Në hënë, depozitat e ujit janë të përziera në tokë, ka të ngjarë nga kometat që ndikojnë në sipërfaqen e hënës, tha ai. Për më tepër, hëna ka kratere që nuk marrin rrezet e diellit dhe, si rezultat, qëndrojnë jashtëzakonisht të ftohtë. Nëse uji depozitohet në një krater, ai qëndron atje.
Por për shkak se është shumë ftohtë në Hënë, shumica e makinave nuk punojnë mirë. “Qasja (uji) është një gjë shumë e ndërlikuar,” tha Davis. Miliarda vjet më parë kishte oqeane dhe akullnaja në Mars të ngjashme me Tokën, tha Davis. Por ndërsa planeti i kuq filloi të humbte atmosferën e tij dhe u bë më i ngrirë, disa oqeane u zhdukën. Disa janë akoma atje, por kur NASA lëshoi orbita satelitore për të kërkuar liqene nëntokësore, agjencia gjeti diçka të papritur.
“Ne i gjetëm të gjitha këto fletë akulli”, tha Davis.
Për konkursin, studentët po gjykohen se sa ujë mund të nxjerrin pajisjet e tyre, qoftë në formën e patateve të skuqura, të lëngshme ose me avull, tha Jones. Ata gjithashtu do të gjykohen për procesin e tyre dhe sa realist është koncepti i tyre për t’u përdorur në Hënë dhe në Mars.
Një ekip fitues do të shpallet të hënën, thanë zyrtarët e NASA Langley. Agarëal tha se ai ka punuar në këtë projekt që në vitin e tij të dytë dhe krijoi skuadrën që ai emëroi dhe tani drejton Ekipin e Analizës së nën sipërfaqes Marsiane ose MSAT. Këtë vit shkollor, ai mori 80 aplikime nga studentët që duan të bashkohen.
Anaya Acharya, 21 vjeç, një anëtare e ekipit e specializuar në inxhinieri elektrike në Tech, tha se nëna e saj, e cila ka një master në fizikë, e inkurajoi atë të ndiqte inxhinierinë.
“Ajo gjithmonë e kishte këtë faj të vogël për të mos bërë inxhinieri. Ajo ishte një nga modelet e mia mbështetëse,” tha Acharya. “Ka shpresë për inxhinierë shumë të rinj, të cilët mund të vijnë dhe të zhvillojnë diçka për shoqërinë.”/abcneës