Oleksiy Goncharenko, një deputet ukrainas, ka bërë thirrje për më shumë armë nga Perëndimi:

“Krahasuar me ushtrinë afgane, e cila mori 80 miliardë dollarë pajisje, armë dhe municione, paketa e fundit nga Shtetet e Bashkuara është 800 milionë dollarë.

"Bota duhet të kuptojë se ne po luftojmë me Rusinë, ushtrinë më të madhe në Evropën kontinentale, me një vend me një buxhet për armë shumë herë më të lartë se ai i Ukrainës, kështu që ne kemi nevojë për më shumë armë,"- përfundoi Goncharenko.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka dalë kundër shqetësimeve të zyrtarëve të SHBA-së dhe NATO-s, të cilët thonë se se ushtria e tij do të kishte nevojë për trajnim të konsiderueshëm përpara se të merrte armë të avancuara nga vendet e tjera.

“Kam dëgjuar këto pretendimet se do të na duheshin muaj për të trajnuar trupat tona për të përdorur tanke të reja. Në rregull, na jepni një tank të epokës sovjetike,” tha Zelensky në një intervistë ekskluzive për CNN.



“Ne jemi të përgatitur të përdorim çdo lloj pajisjeje, por ato duihet të na dorëzohen sa më shpejt. Ne kemi aftësinë të mësojmë se si të përdorim pajisje të reja. Por duhet të vijnë shpejt”, tha ai.