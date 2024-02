Dënohet me burg ish-presidenti francez, Nicolas Sarkozy

Ish-presidenti francez, Nicolas Sarkozy, është dënuar me burg.

Ai u shpall fajtor të mërkurën nga një gjykatë e Apelit në Paris për financim të paligjshëm të fushatës për rizgjedhje në vitin 2012, duke konfirmuar një vendim të mëparshëm nga një gjykatë më e ulët.

Ai u dënua me një vit burgim, gjysma e të cilit me kusht, që mund të vuhej me mjete alternative si mbajtja e byzylykut elektronik pa shkuar në burg.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sarkozy ishte dënuar me një vit burg në vitin 2021 kur u shpall fajtor për herë të parë, megjithëse ai u pezullua ndërsa filloi apelimin e tij.

Sarkozy, i cili ishte president nga viti 2007 deri në vitin 2012./Liberation.