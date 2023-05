I kthyer nga viti 6000 djali i së "ardhmes" befason botën me deklaratat e tij

Një djalë anonim pretendon se ka udhëtuar në vitin 6,000 dhe ka zbuluar atë që mban e ardhmja dhe sipas tij nuk është një lajm i mirë.

Në një video të djalit të publikuar në YouTube nga ApexTv që merrtet kryesisht me aktivitetet paranormale, ai thotë se bota nuk do të shkatërrohet nga një luftë bërthamore këtë vit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Djali pretendon dhe është i bindur që në vitin 20128 çdokush do informohet për udhëtimin në kohë në qytetin futurist.

"Kur isha në vitin 6000, arrita të merrja një fotografi të një qyteti të madh. Tani nuk mund të them se cili qytet është sepse do të çonte në shumë ndryshime me ndikim në të ardhmen, por unë mund t'ju tregoj fotografinë", thotë ai.

Arritja në xhepin e tij për të nxjerrë atë që duket si një foto e paqartë e qytetit tuaj mesatar të shekullit 21, shtoi 'udhëtari i kohës.

Fotografia e publikuar nga ai sipas sipas tij nga 6,000 është e paqartë dhe sic thotë ai është për shkak të procesit të udhëtimit me kohë.

Ai thotë se ka udhëtuar në kohë përmes teknologjisë së teleportimit, e cila ekziston edhe sot, por që qeveritë nuk dëshirojnë që masa të informohet për to.

"MË duhet të fshihem pasi qeveria nuk do që qytetarët e thjeshtë t’i mësojnë këto gjëra. Nëse më zbulojnë do të më eliminojnë. Pas 4000 vjetëve kemi zbuluar ilaçin kundër kancerit, ekziston mundësia e teleportimit, udhëtimin nëpër kohë mund ta bëjë kushdo që ka para të mjaftueshme për të paguar për këtë përvojë të paharruar",shprehet djali.