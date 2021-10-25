LEXO PA REKLAMA!

Dëbimi i ambasadorit amerikan nga Turqia, Departamenti i Shtetit "përplaset" me Erdogan

Lajmifundit / 25 Tetor 2021, 22:37
Bota

Në një periudhë ftohtësie në marrëdhëniet Uashington-Ankara, Shtetet e Bashkuara kanë theksuar edhe një herë rëndësinë e përafrimit të Turqisë me rregullat e së drejtës ndërkombëtare.

Shtetet e Bashkuara kanë marrë parasysh vërejtjet e fundit të presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan, i cili ka braktisur planet për të përzënë dhjetë ambasadorë perëndimorë, përfshirë Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ata do të vazhdojnë të “promovojnë shtetin e së drejtës”.

“Ne qëndrojmë të vendosur në angazhimin tonë për të promovuar sundimin e ligjit, për të promovuar respektimin e të drejtave të njeriut, ” tha Ned Price, një zëdhënës për diplomacinë e SHBA.

Departamenti i Shtetit tha se besonte se ishte më e mira për të vazhduar dialogun me Turqinë, pasi Ankaraja dhe Perëndimi de-përshkallëzuan krizën diplomatike.

“Administrata Biden po kërkon të punojë me Turqinë për prioritetet tona të përbashkëta dhe, si me çdo aleat të NATO-s, ne do të vazhdojmë të angazhohemi në dialog për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje ,” tha Price. “Ne besojmë se mënyra më e mirë për të ecur përpara është të punojmë së bashku për çështjet me interes të përbashkët,” shtoi ai.

Erdogan njoftoi të shtunën se kishte urdhëruar dëbimin e dhjetë ambasadorëve, përfshirë ata nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Franca. Shkak ka qenë njoftimi i tyre i përbashkët, më 18 tetor , ku kërkonin lirimin e biznesmenit Osman Kavala, i cili ndodhet në burg prej katër vitesh pa gjyq.


Të hënën, dhjetë ambasadorët thanë, kryesisht në postimet e tyre në Twitter, se po zbatonin nenin 41 të Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike dhe ndalonin çdo ndërhyrje në punët e brendshme të vendit pritës. “Ata u tërhoqën,” komentoi Erdogan.

