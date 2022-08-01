Darka festive gati sa s’kthehet në tragjedi, 200 të ftuarit përfundojnë të helmuar në spital
Lajmifundit / 1 Gusht 2022, 15:02
Bota
Rreth 200 persona janë paraqitur në spitalin e Komotinisë (afër kufirit me Turqinë) me simptoma helmimi.
Autoritetet shëndetësore në Greqi pohojnë se pacientët, shumica fëmijë, janë helmuar nga salmonela.
Ndërkohë që sipas mediave greke, qytetarët që përfunduan në spital janë helmuar nga mishi i pulës, që konsumuan në një darkë synetllëku.
Sipas informacioneve të transmetuara nga "SKAI", ngjarja konsiderohet e përfunduar dhe asnjë nga rastet nuk ndodhet aktualisht në spital për trajtim të mëtejshëm.