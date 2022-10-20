Dalin pamjet, rusët zhvendosin raketat S-300 dhe S-400 në kufirin Bjellorusi-Ukrainë
Në muajt e fundit, numri i kamionëve ushtarakë dhe grupeve të reja të raketave S-300 dhe S-400 janë shfaqur në aeroportin ushtarak Zyabrovka pranë qytetit Gomel, që ndodhet në kufirin Bjellorusi-Ukrainë, shkruan Radio Svoboda, duke iu referuar fotografive satelitore të siguruara nga kompania amerikane Planet Labs.
Gazetarët vunë re se u shfaqën brigje rëre dhe se numri i kamionëve ushtarakë u rrit. Përveç kësaj, zona e vetë kampit është zgjeruar.
Radio Svoboda vëren se një foto të bërë më 16 tetor tregon gjithashtu një tren që po arrin. Aeroporti “Ziabrovka” është 50 kilometra nga territori ukrainas.
Javën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes e Bjellorusisë njoftoi se dërgesat e para të ushtarëve rusë, të cilët janë pjesë e njësisë së përbashkët ushtarake rajonale, kanë mbërritur në Bjellorusi.
Më parë, Alexander Lukashenko kishte konfirmuar nisjen e një operacioni anti-terrorist në Bjellorusi.