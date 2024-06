Covid-19 në SHBA, senati miraton 1.9 trilionë dollarë ndihmë për qytetarët amerikanë

1.9 trilionë dollarë janë miratuar nga senati amerikan për të ndihmuar qytetarët amerikanë, lidhur me situatën e krijuar nga koronavirusi. Senati amerikan, me planin e presidentit Joe Biden e miratoi planin një ditë më parë. Ky plan përfshin 400 miliardë dollarë në formë pagesash prej 1,400 dollarësh për shumicën e amerikanëve, nga 300 dollarë në javë për 9,5 milion njerëz që kanë humbur punën dhe 350 miliard dollarë ndihma për shtetet dhe qeveritë lokale që kanë mbetur me mangësi në buxhetet e tyre për shkak të pandemisë.

Një ditë më parë, Biden tha se miratimi nga Senati i projektligjit nënkupton se pagesat 1,400 dollarëshe për shumicën e familjeve amerikane do të fillojnë këtë muaj dhe dispozitat e projekt-ligjit do të përshpejtojnë prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave. Ai shton se pagesa do të marrin mbi 85% e familjeve amerikane; një çifti me dy fëmijë që kanë deri në 100,000 dollarë të ardhura në vit i takon të marrë rreth 5,600 dollarë.

Këtë projektligj, senati e miratoi me 50 vota pro dhe 49 kundër, në linja thjesht partiake. Një senator republikan nuk ishte i pranishëm. Asnjë republikan nuk votoi pro për këtë paketë stimuluese, ndër më të mëdhatë në historinë e vendit.

Mediat e huaja shkruajnë se ky projektligji duhet të kthehet të martën në Dhomën e Përfaqësuesve, e cila miratoi një version pak më të ndryshëm një javë më parë. Projektligji duhet të kalojë nëpër një proces rakordimi mes Dhomës dhe Senatit.