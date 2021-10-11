LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Covid-19 në Gjermani, 7 të vdekur dhe mbi 3 mijë të infektuar në 24 orët e fundit

Lajmifundit / 11 Tetor 2021, 15:38
Bota

Covid-19 në Gjermani, 7 të vdekur dhe mbi 3 mijë të

Situata e Covid në Gjermani nuk është aspak e mirë. Në 24 orët e fundit, sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, janë raportuar të infektuar 3,111 persona, duke çuar në numrin e përgjithshëm që nga fillimi i pandemisë, në mbi 4 milionë.

Ndërkohë, në 24 orët e fundit nuk mund ti shpëtojnë Covid-19 7 persona, duke çuar numrin e viktimave në mbi 90 mijë. Ndërkohë kujtojmë se qeveria gjermane ka mbajtur situatën nën kontroll sa i përket masave anti- Covid. Sa i përket vaksinimit, rreth 65% e popullësisë ka marrë dozën për të luftuar armikun e padukshëm.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion