Covid-19 në Gjermani, 7 të vdekur dhe mbi 3 mijë të infektuar në 24 orët e fundit
Lajmifundit / 11 Tetor 2021, 15:38
Bota
Situata e Covid në Gjermani nuk është aspak e mirë. Në 24 orët e fundit, sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, janë raportuar të infektuar 3,111 persona, duke çuar në numrin e përgjithshëm që nga fillimi i pandemisë, në mbi 4 milionë.
Ndërkohë, në 24 orët e fundit nuk mund ti shpëtojnë Covid-19 7 persona, duke çuar numrin e viktimave në mbi 90 mijë. Ndërkohë kujtojmë se qeveria gjermane ka mbajtur situatën nën kontroll sa i përket masave anti- Covid. Sa i përket vaksinimit, rreth 65% e popullësisë ka marrë dozën për të luftuar armikun e padukshëm.