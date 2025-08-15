"Cfarë tha gjuha e trupit" e Vladimir Putinit gjatë takimit me Trump?!
Mediat amerikane kane analizuar dukjen e takimit mes Presidentëve Trump dhe Putin duke u perqendruar tek gjuha e trupit.
Dy përshëndetën njëri-tjetrin si miq të vjetër të premten, shkruan Reuters, duke shtuar se pritja e tyre ishte më shumë se e ngrohtë.
Të dy liderët shtrënguan duart dhe e prekën njëri-tjetrin në krah në një shfaqje të dukshme dashurie.
Putin, i cili mbërriti në tokën amerikane me ftesë të Trump, pavarësisht se konsiderohej kriminel lufte në shumë pjesë të tjera të botës për shkak të luftës së tij me Ukrainën, buzëqeshi me një buzëqeshje pothuajse të plotë.
Ndërsa po uleshin për takimin e tyre, si Trump ashtu edhe Putin buzëqeshën disa herë, megjithëse Trump ishte kryesisht me fytyrë të acaruar.
Presidenti rus njihet për transmetimin e mënyrës së të menduarit të tij përmes qëndrimit të tij. Ish-presidentët amerikanë kanë komentuar zakonin e tij për t'u përkulur në karrige ndërsa ata flasin, në një shenjë të mosinteresimit të tij.
Ai nuk po rrinte përkulur në Alaskë. Në vend të kësaj, ai u ul përpara në karrigen e tij ndërsa takimi po zhvillohej, me duart e kapura, ndërsa kamerat bënin “klikime” dhe gazetarët bënin pyetje pa përgjigje me zë të lartë.
Putini kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, i akuzuar për krime lufte të deportimit të qindra fëmijëve nga Ukraina.
Rusia mohon akuzat për krime lufte dhe Kremlini, i cili nuk e nënshkroi traktatin themelues të GJPN-së, e ka hedhur poshtë urdhër-arrestin si të pavlefshëm.
Trump ka kohë që e ka lavdëruar miqësinë e tij me udhëheqësin rus dhe, ndërsa kohët e fundit ka kërcënuar me pasoja nëse Moska nuk do të ndalonte luftimet me Kievin, nuk i ka zbatuar këto kërcënime.