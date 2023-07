CDU pëson humbjen historike, Angela Merkel jep dorëheqjen

CDU hyn në zgjedhjet e shtatorit pa kancelaren gjermane pasi pritet që të japë dorëheqjenPartia e kancelares gjermane Angela Merkel ka pësuar humbje në dy landet kryesore të para si prova e madhe përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 26 shtatorit.

Demokristianët (CDU) fituan rreth një të katërtën e votave. Partia historikisht ka gëzuar mbështetje të fortë në shtetet perëndimore. Merkel pritet të japë dorëheqjen si kancelare gjermane në shtator, pas 16 vitesh në detyrë.

Votuesit i besuan për herë të tretë mandatin 72-vjeçarit Winfried Kretschmann( Vinfred Kretshman) nga Partia e Gjelbër, në njësinë federale të Baden-Vyrtembergut( baden virtenmbergut) ndërsa socialdemokratja Malu Dreyer fitoi landin e Rajnland-Pfalcit ( Rejnald Falsit). Partia e Gjelbër parashikohet të qëndrojë në pushtet me rreth 32% të votave.

Partia Demokristiane dhe partia e saj simotër Unioni Socialkristian CSU, janë dëmtuar edhe nga supozimet se dy ligjvënës kanë përfituar nga marrëveshjet e hershme për blerje të maskave në pandemi.Ligjvënësot konservatorë kanë mohuar akuzat se kanë marrë komisione të mëdha për rregullimin e marrëveshjeve qeveritare për të blerë maska.

Rezultatet kanë qenë më të dobëtat ndonjëherë për CDU-në në këto dy shtete, mirëpo zyrtarë partiakë kanë thënë se rezultatet mund të ndryshojnë për shkak të dërgimit të shumë votave me postë.Zgjedhjet në Gjermani janë mbajtur në një periudhë të rritjes së shkallës së infektimit me koronavirus. Sondazhet tregojnë se popullariteti kombëtar i CDU ka rënë me 40%, qëkur Gjermania po vlerësonte përgjigjen e saj fillestare ndaj pandemisë së koronavirusit.