Britania: Rezistenca e Mariupolit pengon përparimin rus në Ukrainë
Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se rrethimi i vazhdueshëm i qytetit-port të Mariupolit, në juglindje të Ukrainës, po i pengon dhe ngadalëson forcat ruse në përparimin e tyre, përpara një ofensive të madhe të planifikuar në Ukrainën lindore.
“Rezistenca ukrainase ka testuar ashpër forcat ruse dhe ka devijuar forcat dhe materialet, duke ngadalësuar përparimin e Rusisë gjetkë”, tha Ministria e Mbrojtjes në përditësimin e rregullt lidhur me luftën në Ukrainë.
Britania tha më 18 prill se “komandantët rusë do të shqetësohen për kohën që do t’iu duhet për të marrë” qytetin, ku ushtarët ukrainas ende po rezistojnë pavarësisht sulmeve intensive ruse.
Qyteti i Mariupolit përballur me sulme ruse për javë të tëra, që kanë shkaktuar numër “të konsiderueshëm” të viktimave dhe dëmeve në infrastrukturë.
Ministria e Mbrojtjes së Britanisë akuzoi Rusinë se po përdor taktika të ngjashme të luftës gjithëpërfshirëse në zonat civile, siç kishte bërë në Çeçeni dhe Siri, pavarësisht se Moska kur nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt, tha se “Rusia nuk do të godiste qytete dhe as nuk do të kërcënonte popullatën ukrainase”.