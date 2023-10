Brezi i TikTok po trajnohet për dhunë: 12 vjeçarja i fik cigaren në gjoks shoqes

Katër të rinj në zonën e Thermit të Selanikut i kanë zënë pritë një 17-vjeçari rreth moshës së tyre. Të katër ishin të armatosur. Ata e kërcënuan viktimën se do ta qëllonin në vend nëse nuk do t'u jepte paratë që i kërkonin. Mes tyre kishte një histori trafiku droge. Më në fund, të katërt kanë goditur 17-vjeçarin dhe kanë tentuar të arratisen. Në momentin e arrestimit iu gjetën armë ajrore, thika dhe një mini punishte për paketimin e kanabisit që tregtonin. Gjithashtu në Selanik, një vajzë 12-vjeçare me një histori të rëndë dhune ndaj bashkëmoshatarëve të saj dyshohet se ka abuzuar me një vajzë tjetër 13-vjeçare. Ndër të tjera nëna e viktimës është ankuar se autorja i ka fikur cigaren në gjoks të së bijës, thuhet në media.

Në fund të gushtit një video e brutalitetit mes të miturve mahniti Panhelenikën: në pamjet që u ritransmetuan në televizion dhe rrjete sociale, një grup adoleshentësh rrahën brutalisht një 15-vjeçar. Duke e sharë atë dhe familjen në mënyrë vulgare dhe pasi nuk kanë munguar ta godasin fort në kokë, e lënë të gjakosur në rrugë. Më pas, si vepër, provat e sulmit i postojnë në internet. Ngjarja e mëparshme ka ndodhur në Athinë, në periferi jugore. Megjithatë, pothuajse në të njëjtën kohë, kudo në Basen apo në pjesën tjetër të Greqisë ka një krim për të mitur që pret të ndodhë. Dhe zakonisht ndodh: në Rodos, dy vajza 15-vjeçare rrahin një vajzë 13-vjeçare me grushte dhe shkelma. Ata e lanë atë me lëndime të rënda në kokë dhe fytyrë, ndërsa – sigurisht – skenën e kanë regjistruar në video me telefonat e tyre inteligjentë.

Rritja e dhunës tek të rinjtë

Lajmet - thuajse të përditshme - nxjerrin në pah episode si ato të lartpërmendura. Duke përforcuar përshtypjen e përhapur intuitive se kohët e fundit ka pasur një rritje të dhunës dhe krimit të të rinjve. Dhe këtë e vërtetojnë edhe statistikat zyrtare të EL.AS-it: rastet e arrestimeve të të miturve dhe akuzave për nxitje, pjesëmarrje etj. janë rritur me 122%. në një organizatë kriminale. Dhe autorët si individë, me fjalë të tjera të mitur që kryejnë krime si anëtarë të bandës, shumëzuar me 80%.

Periudhat kohore referuese mbi bazën e të cilave tentohet krahasimi janë tetë muajt e parë të viteve 2022 dhe 2023. Sigurisht, shifrat absolute janë relativisht të vogla dhe vetëm në raste të veçanta të miturit e arrestuar për shumicën e kategorive të veprave penale e kalojnë një ose dy duzina. Megjithatë, tabloja është krejtësisht e ndryshme, shumë më e ashpër dhe shqetësuese kur shikohen treguesit përkatës të përqindjes. Sepse, për shembull, nga janari deri në gusht 2023 rastet e arrestimit të të miturve si anëtarë të një organizate kriminale ishin gjithsej 20. Por, fakti vendimtar është se në të njëjtën periudhë të një viti më parë rastet e këtij lloji kanë qenë më të pakta. se në nëntë e gjysmë. Ndaj anëtarët e bandave të të miturve që veprojnë në Greqi janë mbi dyfishuar brenda një viti, gjë që reflektohet në shkallën tronditëse prej 122%.