Breshëri plumbash ndaj ish-partnerit grek në sy të vajzës, çfarë deklaroi në polici shqiptarja

Zbardhen detajet e krimit të rëndë në Greqi, ku shqiptarja Klodian Çela qëlloi me breshëri armësh babanë e fëmijës së saj, Jorgo Neos.

68-vjeçari i plagosur po lufton me jetën dhe është futur në sallën e operacionit për shkak të plumbave të marrë. Mediat greke ndërkohë raportojnë se ngjarja e ndodhur ishte kulmi dramatik i një thrilleri gjyqësor me episode të shumta.

Kush është artistja që qëlloi dhe plagosi rëndë babanë e fëmijës së saj?

Sipas policisë Klodiana Çela ka dhënë dy versione të shkaqeve që e detyruan të kryente aktin kriminal. Raportohet se fillimisht ajo ka akuzuar ish partnerin e saj ku pas një lidhje martesore erdhi në jetë një vajzë që sot është 13 vjeç. Klodiana pretendon se babai i vajzës nuk e ka lejuar që ta takojë. Ndërkohë një akuzë tjetër e ngritur nga e arrestuara është se gruaja e të plagosurit ishte pjesë e një organizate kriminale dhe i kishin marrë vajzën 13-vjeçare. Ajo i ka kërkuar policisë që të arrestojë gruan e ish të dashurit të saj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nga ana tjetër policia po heton se si e kishte siguruar armën Klodiana me të cilën qëlloi dy herë ne bark dhe në gjoks babanë e vajzës. Gjithashtu po hetohet se kush janë bashkëpunëtorët e saj që e kanë ndihmuar që ajo t’i bënte pritë 68-vjeçarit.

Hetimet paraprake tregojnë se shkaku i debatit të madh që pati gruaja nga Shqipëria, e cila pretendon se është artiste, me mjekun okulist, është vogëlushja që atyre u erdhi në jetë 13-vite më parë. Një vendim gjykate i dha të drejtën e kujdestarisë së vajzës babait të saj. Por ky vendim nuk u pranua kurrë nga shqiptarja.

Por si ndodhi ngjarja?

Mësohet se pasditen e sotme burri grek ishte jashtë shtëpisë së tij në Chalandri, pasi kishte marrë vajzën nga shkolla. Gruaja shqiptare raportohet se është fshehur në bodrumin e pallatit dhe kur është shfaqur me vogëlushen i është hedhur përpara dhe ka nisur të bërtasë.

Nga sherri ajo ngriti revolen dhe shtypi dy herë këmbëzën. Plumbat e kapën mjekun në bark e gjoks. Vajza 13-vjeçare ishte dëshmitare e kësaj skene të tmerrshme. Më pas shqiptarja, sikur asgjë nuk kishte ndodhur, vrapoi dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Megjithatë policia arriti ta arrestonte në një lagje tjetër.

Si justifikim gruaja shqiptare ka thënë se veprim e ndërmori si hakmarrje për rrëmbimin e vajzës së saj, për të cilën pretendon se është përdhunuar nga i plagosuri.

Vlen të theksohet se familja e mjekut që u sulmua, në fakt gruaja e tij angleze ishte rrahur nga shqiptarja. Autores raportohet se i ishte ndaluar afrimi me familjen në një distancë prej 100 metrash, shtëpinë në Chalandri, spitalin ku punonte okulisti në Avenue Kifissia. Mirëpo, sipas të afërmve të familjes, artistja shqiptare nuk i ka respektuar dhe pas çdo shkeljeje, vizitat në Polici kanë qenë të shpeshta.