Brenda vitit në Ballkan mund të shpërthejë lufta, mediat ruse nxjerrin planin e Vuçiçit

Linja e përparme e Luftës së Ftohtë të Rusisë është ende e pranishme në Ballkan. Serbia është epiqendra e axhendës antiamerikane të Rusisë, e cila synon të destabilizojë marrëdhëniet e shteteve properëndimore me aspiratat e NATO-s dhe të BE-së.

Sinjalet vazhdojnë të shtohen ditët e fundit nga Moska se një luftë e re mund të plasë në Ballkan. Disa pamje tronditëse janë shfaqur nga thellësitë e errëta të Kremlinit, me të cilin Rusia vazhdon sulmin propagandistik ndaj Serbisë.

Stacioni televiziv rus Russia Today transmetoi një dokumentar special në të cilin mbrojti ndezjen e luftës në Ballkanin Perëndimor dhe nxiti Serbinë në një konflikt të armatosur.

Gjatë emisionit nënvizohet vazhdimisht rreziku i shpërthimit të luftës. Për më tepër, ajo shpallet vazhdimisht, në tre, gjashtë muaj apo edhe për vitin e ardhshëm.

Bashkëbisedues të atij “dokumentari” janë ekstremistët serbë, por edhe ambasadori rus Aleksandar Boçan Harçenko.

Detaje nga dokumentari rus

Programi nis me të shtënat në pikën kufitare Brnjak. Këtë ngjarje Russia Today e krahason si njëqind vjet më parë në Sarajevë, ku pothuajse çuan në një krizë globale.

Pra tensionet e fundit mes Serbisë dhe Kosovës kanë patur një vëmendje të madhe nga Rusia. Një pjesë e dokumentarit i kushtohet edhe aksionit "Stuhia" me theks në mënyrën se si u dëbuan serbët nga Kroacia.

U transmetuan pjesë nga përkujtimi i përvjetorit të këtij aksioni, kur presidenti Vuçiç dhe patriarku Porfirije folën në Novi Sad. Në emision janë paraqitur edhe deklarata nga e djathta ekstreme në Serbi, si presidenti i “Djathtës Serbe” Misha Vaciç, si dhe Damnjan Knezheviç, themeluesi i formacionit paraushtarak të Patrullës Popullore.

"Nuk do të lëmë asnjë fëmijë pas" Ata të gjithë bëjnë thirrje për të njëjtën gjë: “që situata me Kosovën të zgjidhet siç bëri Rusia me Krimenë”. Madje, një nga ekstremistët serbë citohet të ketë bërë thirrje për krime të pamëshirshme në Kosovë.

Kërkesat për bazë ushtarake

Ata gjithashtu duan një bazë ushtarake në Serbi ambasadori Bocan-Kharchenko shpjegoi pse Rusia po kërkon hapjen e një baze ushtarake në Serbi. “Kjo është një kundërpeshë e bazës amerikane, apo NATO-s, Bondsteel në Kosovë”, tha Kharchenko.

Moska zyrtare po kërkon, siç tha ai, por jo duke insistuar apo detyruar autoritetet serbe të hapin bazën e saj ushtarake në atë vend. “Perëndimi po e shtyn Serbinë drejt vendosjes së sanksioneve anti-ruse; Serbia detyrohet ta njohë Kosovën; Serbisë i kërcënohet me ndërprerje të furnizimit me gaz të lirë”, thotë ambasadori rus.

Sinjalet për luftë nga Serbia

Misha Vaçiç, lideri i së djathtës serbe, u shfaq në emision i veshur me një bluzë me një motiv të madh të shkronjës “Z”, simbol i agresionit rus kundër Ukrainës. “Djali im dhe fëmijët e tjerë do të jetojnë në një vend të paqes absolute, ku janë mbledhur të gjitha vendet serbe, nga deti serb, përmes Bosnjës serbe, Kosovës serbe...”, filloi Vaçiç.

Ai shtoi se serbët duhet të veprojnë si Rusia dhe se kanë të drejtë ta bëjnë këtë. “Ashtu si Rusia ia del mbanë në denazifikimin, çmilitarizimin dhe çlirimin e botës ruse, ashtu edhe ne serbët kemi të drejtë, përmes operacioneve speciale, të krijojmë një botë serbe që do të jetojë në paqe dhe liri”, tha Misha Vaçiç, krahu i djathtë ekstrem serb.

Lidhjet ruso-serbe

Televizioni shtetëror rus “Rasha Today”, siç ka shkruar “Blic” do të hapë përfaqësinë e tij në Serbi. Ky stacion televiziv u ndalua nga BE në mars të këtij viti për "nxitje dhe mbështetje të agresionit rus" kundër Ukrainës.

Këshilli i BE-së vendosi të pezullojë shpërndarjen e "Rasha Today" dhe "Sputnik" në territorin e gjithë BE-së.

Siç raportojnë mediat, sanksionet mbulojnë të gjitha mjetet e transmetimit dhe shpërndarjes, siç janë kabllot, satelitët, IPTV, platformat, faqet e internetit dhe aplikacionet dhe pezullohen të gjitha licencat, autorizimet dhe marrëveshjet përkatëse për shpërndarjen, tha Këshilli i BE-së.

Në Bruksel, ata vlerësuan se këto dy media janë instrumente të rëndësishme në "nxitje dhe mbështetje të agresionit rus" kundër Ukrainës dhe se ato përfaqësojnë një "kërcënim të rëndësishëm dhe të drejtpërdrejtë për rendin publik dhe sigurinë e BE-së".