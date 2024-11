“Braktisni trupat ruse”, dezertorët e Koresë së Veriut thirrje trupave të Kim Jong Un

Sipas një raporti të ri, një grup dezertorësh të Koresë së Veriut u kanë dorëzuar zyrtarëve ukrainas fletëpalosje propagandistike që u kërkonin luftëtarëve të Phenianit të braktisnin luftën kundër trupave ukrainase në Rusi.

Dokumentet përfshinin udhëzime të shkruara dhe mesazhe audio për luftëtarët koreano-veriorë se si të dezertojnë, raportoi agjencia e lajmeve e Koresë së Jugut Yonhap.

Inteligjenca amerikane, koreano-jugore dhe ukrainase kanë thënë se mbi 10,000 trupa të Koresë së Veriut janë vendosur në rajonin Kursk të Rusisë, ku Moska po lufton për të shmangur një ofensivë të befasishme ndërkufitare të Ukrainës që nga fillimi i gushtit. Në fillim të këtij muaji, ministri i mbrojtjes i Ukrainës, Rustem Umerov, tha se deri në 15,000 trupa mund të përfundojnë duke mbështetur forcat ruse në Kursk.

Pheniani dhe Moska janë afruar më shumë që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, duke siguruar municione dhe raketa të rëndësishme për përpjekjet luftarake të Kremlinit.

Të dy vendet nënshkruan një pakt të ndërsjellë të mbrojtjes në qershor dhe u ratifikua nga Pheniani të martën, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Koresë së Veriut KCNA. Koreja e Veriut mendohet se po merr ndihma ekonomike nga Rusia, si dhe ndihmë për ndërtimin e arsenalit të saj të armëve, ndërsa ajo vazhdon me programet e saj të zhvillimit bërthamor.

Midis trupave ukrainase dhe koreano-veriore ka pasur “përleshje në shkallë të vogël”, tha Umerov në një intervistë me mediat koreano-jugore, por Ukraina nuk mund të verifikonte ende se sa viktima kishte pësuar Koreja e Veriut ose sa ushtarë ishin bërë robër lufte.

Një zyrtar ukrainas i paidentifikuar i tha New York Times më 5 nëntor se angazhimet që përfshinin trupat e Koresë së Veriut ishin të kufizuara, ndoshta synonin të testonin linjat e Ukrainës për pika të dobëta. Trupat e Phenianit iu bashkuan Brigadës 810 të Këmbësorisë Detare të Veçantë të Rusisë, tha zyrtari.

Një zyrtar amerikan tha për The Times se një numër i konsiderueshëm i trupave të Koresë së Veriut u vranë, por nuk specifikoi më tej. Inteligjenca nga Uashingtoni, Seuli dhe Kievi kanë treguar se ushtarët e Koresë së Veriut janë të veshur me uniforma ushtarake ruse.

“Betejat e para me ushtarët e Koresë së Veriut hapin një faqe të re paqëndrueshmërie në botë”, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky javën e kaluar.

“Trupat koreano-veriore janë të kushtëzuara me besnikëri të palëkundur ndaj udhëheqjes së tyre dhe një qëndrueshmëri unike psikologjike të kultivuar nga regjimi”, e krijuar për të përshtatur ndjenjën e “sakrificës absolute për shtetin” në personelin e Phenianit”, tha Ji Hyun Park, një dezertor koreano-verior, tani një bashkëpunëtor i lartë për sigurinë njerëzore në Qendrën për Strategjinë e Azisë Paqësorit.

Koreja e Veriut mund të përballet me probleme morale dhe dezertimi nëse trupat e saj fillojnë të mbajnë shifra të viktimave që afrohen me ata që po përjetojnë luftëtarët rusë, tha Andrew Yeo, një bashkëpunëtor i lartë i Qendrës për Studime të Politikave të Azisë në Institutin Brookings me seli në Uashington.

Një linjë telefonike e mbështetur nga qeveria ukrainase, e krijuar për ushtarët rusë që dëshirojnë të dorëzohen si robër lufte, botoi një apel muajin e kaluar për ushtarët e Koresë së Veriut duke u kërkuar atyre “të mos vdesin në tokë të huaj”.

Mesazhi është publikuar në gjuhën koreane.