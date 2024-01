Bota nën sulmin e autokracisë, 2024 mund të jetë viti i kolapsit të demokracisë

A është viti 2024 viti që demokracia do të arrijë një pikë kthese dhe do të rrëshqasë drejt autokracisë?



Kjo pyetje mund të duket e çuditshme në një kohë kur vendet ku jetojnë pothuajse gjysma e popullsisë së botës, ose rreth 3.8 miliardë njerëz, i dërgojnë rregullisht qytetarët e tyre në të paktën një lloj zgjedhjeje.

Në të vërtetë, nga SHBA-ja në Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian, në Indi, Meksikë, Tajvan dhe Indonezi - disa nga vendet më të rëndësishme strategjike të botës do të mbajnë zgjedhje këtë vit.

Por megjithëse votat do të hidhen nga të gjitha anët, ekspertët paralajmërojnë se d?mokratía - një formë qeverisjeje e krijuar nga aristokratët grekë në shekullin e 6 para Krishtit - po hyn në një zonë të rrezikshme, shkruan Politico .

Dhe jo vetëm që diktatorët si Vladimir Putin dhe Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei pritet të përdorin grackat e demokracisë për të konsoliduar pushtetin e tyre dhe për të mbytur opozitën, por ata pretendojnë se demokracia është nën kërcënim edhe në Perëndim.

Presidenti i SHBA-së , Donald Trump po kërcënon se do të përdorë institucionet demokratike si armë kundër rivalëve të tij politikë, nëse fiton zgjedhjet e nëntorit. Rizgjedhja e tij e mundshme tashmë ka shkaktuar panik në të gjithë Evropën, e cila beson se ai mund t'i kthejë shpinën Ukrainës - si dhe NATO-s - e cila do t'i jepte Putinit një dorë të lirë për të rindërtuar perandorinë ruse dhe rrjetin e ndikimit në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Zgjedhjet evropiane në qershor duket se tregojnë se partitë e ekstremit të djathtë - veçanërisht në Francë dhe Gjermani - po fitojnë vrull dhe po kërcënojnë të formojnë qeveri që do të ishin armiqësore ndaj institucioneve të BE-së në Bruksel dhe myslimanëve evropianë dhe më të prirura ndaj Kremlinit. Pyetja e madhe që qëndron mbi kokën e të gjithëve është nëse këto parti do të arrijnë të çmontojnë disa nga tiparet themelore të demokracisë evropiane - si një gjyqësor i pavarur dhe një shtyp i lirë - nëse vërtet vijnë në pushtet përmes kutive të votimit.



"Është absolutisht legjitime të jesh shumë i shqetësuar për gjendjen e demokracisë në botë," tha Daniel Kelemen , një profesor i politikave publike në Universitetin Georgetoën dhe një ekspert i ligjit të BE-së. "Demokracia është në pikëpyetje kudo - jo vetëm në vende që renditen dobët në sondazhet mbi vlerat demokratike, por edhe në demokracitë e vendosura si Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian."

Zgjedhjet e para me aksione të larta janë ato në Tajvan më 13 janar, e cila do të jetë vërtet një provë nëse presidenti kinez Xi Jinping do të vazhdojë të tolerojë demokracinë në ishull apo nëse do të pushtojë dhe do të krijojë një krizë të madhe sigurie në Kinën Jugore. Deti.



Brishtësia politike e Evropës doli në pah edhe në dhjetor. Dhjetra njerëz janë arrestuar në Serbi pasi protestuesit u revoltuan për ato që ata thonë se ishin zgjedhje të manipuluara në Beograd dhe presidenti populist Aleksandar Vuçiç , i cili është nën kritika për abuzimin e ndikimit të tij mbi median dhe punonjësit e shërbimit publik. Rusia vazhdoi aktivitetin e saj të preferuar ngatërrestar, duke akuzuar Perëndimin se dëshiron të nxisë një 'Maidan' të stilit ukrainas kundër Vuçiçit, i cili ka marrëdhënie miqësore me Putinin.

Dosja në tkurrje



Një rishikim i shpejtë i studimeve që kanë hetuar mbizotërimin e demokracive në lidhje me format e tjera të qeverisjes zbulon një prirje alarmante. Sipas Institutit V-Dem në Universitetin e Goteborgut, Suedi, demokracia ka humbur me shpejtësi terren ndaj autokracisë në dekadat e fundit.

Në mbarë botën, "niveli i demokracisë që gëzojnë qytetarët mesatarë në vitin 2022 ka rënë në nivelin e vitit 1986", thanë studiuesit e V-Dem në analizën e tyre të vitit 2023.

"Për herë të parë në më shumë se dy dekada, ka më shumë autokraci të mbyllura sesa demokraci liberale." Rënia më e madhe u regjistrua në rajonin e Azisë-Paqësorit, dhe që nga viti 2022, deri në 72 përqind e popullsisë së botës - ose 5.7 miliardë njerëz - jetonin nën një formë të sundimit autokratik, thanë studiuesit e V-Dem.

Raporti i fundit nga Freedom House, një tjetër organizatë e madhe që monitoron gjendjen e demokracisë, nuk është inkurajues. “Liria globale ra për të 17-in vit radhazi në vitin 2023 dhe liria e shprehjes ishte viktima e parë dhe kryesore e marshimit global drejt autokracisë.

Freedom House vuri në dukje pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022, i cili synonte të mbyste aspiratat demokratike të Kievit dhe të shkëputte lidhjet e tij me BE-në, si një shembull i një demokracie nën sulmin e drejtpërdrejtë nga regjimet autokratike.

Ekspertët që masin gjendjen e normave demokratike, si dhe cenimin e tyre, pohojnë se viti 2024 mbart rreziqe të mëdha për demokracinë. Dhe askund kjo nuk është më e theksuar se në SHBA, ku mbahen zgjedhjet presidenciale në vitin 2024.

Gati tre vjet pasi ai i bëri thirrje një turme jashtë Capitol Hill për të 'luftuar si ferr' për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, duke shkaktuar një trazirë, Trump është kthyer dhe mendon për një kthim në Shtëpinë e Bardhë. Sondazhet tregojnë se ai ndoshta do të fitojë nominimin e Partisë së tij Republikane dhe ndoshta do të ketë sukses në mposhtjen e presidentit aktual, Joe Biden .

Diktatura e Trump?

Dhe ndërsa Trump po luan lojën e demokracisë për të fituar vota, komentet e tij në mitingjet masive anembanë vendit po ushqejnë frikën se nëse rizgjedhur, manjati i ndërtimit mund ta kthejë kombin më të fuqishëm në botë në një 'diktaturë'. Sipas të gjitha gjasave, tranzicioni nga demokracia në diktaturë në Shtetet e Bashkuara nuk do të shpallej si i tillë, por do të vazhdonte gradualisht përmes minimit të institucioneve dhe normave derisa të mos mbetej gjë tjetër veç kurtheve dhe pamjes së demokracisë.

Një shembull i kësaj është pavarësia e gjyqësorit, e cila është një tregues kyç i një demokracie funksionale. Trump ka pohuar në mënyrë të përsëritur se, nëse rizgjedhet, ai do të përdorte Departamentin e Drejtësisë për të gjuajtur rivalët politikë dhe ka premtuar të mbushë institucionet kryesore me besnikët e tij.

“Unë jam jashtëzakonisht i shqetësuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pothuajse më shumë se çdo vend tjetër”, tha Kelemen. “Problemi themelor është se që të funksionojë demokracia duhen të paktën dy parti kryesore të përkushtuara ndaj normave dhe proceseve demokratike. Fatkeqësisht në Shtetet e Bashkuara, forcat Trump, d.m.th forcat MAGA, kanë marrë nën kontroll Partinë Republikane.'

Në Evropë, ku qindra milionë do të votojnë në zgjedhjet pan-BE në qershor, rreziku i një kalimi masiv drejt autokracisë duket më pak i theksuar. Megjithatë, Kelemen paralajmëron se toleranca evropiane ndaj autokratëve në mes të saj, veçanërisht liderit hungarez Viktor Orban , krijon një precedent të rrezikshëm duke inkurajuar të tjerët të ndjekin rrugën e tij.

Në të vërtetë, shumë vende evropiane janë të cenueshme ndaj modelit të pushtetit të Orbanit, i cili ushtrohet nëpërmjet rrjeteve të miqve dhe kontrollit të medias. Bullgaria është një demokraci e dobët, në të cilën partitë veprojnë si rrjete të mëdha patronazhi, veçanërisht para zgjedhjeve, ndërsa krimi i organizuar dhe Rusia luajnë një rol të madh.

Greqia është gjithashtu gjithnjë e më shumë në qendër të vëmendjes për presionin e qeverisë ndaj institucioneve publike, me qeverinë e Kyriakos Mitsotakis të akuzuar për minimin e rregullatorëve që hetojnë nëse shteti përgjonte politikanët dhe gazetarët.

E gjithë kjo është e rëndësishme për funksionimin e vetë Bashkimit Evropian, i cili arriti sukses shumë të kufizuar në monitorimin e vendeve anëtare për shkak të dështimeve në sundimin e ligjit dhe regresionit demokratik, ndërkohë që po këto vende kanë dorë të lirë në pengimin e vendimeve të BE-së.

Orban e ilustron në mënyrë të përsosur këtë dobësi të madhe në BE, pasi një lider me lidhje me Kremlinin mund të bllokojë vendime të rëndësishme. Për shembull, në dhjetor ai parandaloi një shpëtim jetik financiar për Ukrainën.

Kelemen argumenton se ishte një gabim i madh të vazhdosh të përkëdheli liderin hungarez dhe se në dhjetor BE ra dakord t'i jepte Budapestit 10 miliardë euro nga fondet e BE-së që ishin ngrirë për shkak të shqetësimeve për sundimin e ligjit.

"Kur tregoni dobësi, do të paguani një çmim të madh," tha Kelemen, duke iu referuar aftësisë së Brukselit për të detyruar Orbanin në reforma pro-demokracisë. “I gjithë mekanizmi i pezullimit të fondeve nuk do të ketë më të njëjtin efekt. Regjimet e tjera do ta marrin parasysh këtë.'

Më gjerësisht, besimi në funksionimin e demokracisë evropiane është në rënie në disa vende të mëdha të BE-së, përfshirë Francën dhe Italinë, sipas një sondazhi të IPSOS të publikuar në fund të vitit të kaluar.

Rritja e autokratëve të zgjedhur

Putin dhe admiruesit e tij në mesin e të djathtës ekstreme evropiane kanë një interes të përbashkët në minimin e demokracisë në BE, shton Kelemen.

Përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, në të cilat do të votojnë qindra milionë njerëz, partitë e ekstremit të djathtë në Francë, Holandë, Gjermani dhe vende të tjera të mëdha të BE-së po rriten në sondazhe. Ndërsa këto parti nuk do të sigurojnë pushtetin, ato mund të kenë ndikim edhe më të madh mbi politikën e BE-së nëse shënojnë rezultate të larta në zgjedhjet e 6-9 qershorit, duke e detyruar Brukselin të anashkalojë problemet e sundimit të ligjit në vendet e BE-së dhe të largohet nga mbrojtja e vlerave. që mbështesin një shoqëri demokratike.

"Ky mund të jetë viti kur shohim prishjen e rendit të bazuar në rregulla," tha Alberto Alemanno , një profesor i ligjit të BE-së në shkollën e biznesit HEC në Francë. "Është terra incognita - një tokë e panjohur." Çfarëdo që të ndodhë në zgjedhjet e 2024-ës, nuk ka gjasa që ata që do t'i bëjnë më shumë dëm demokracisë të paraqiten si diktatorë apo autokratë.

Përkundrazi, sa më shumë t'i afrohemi eklipsit total, aq më shumë fjalime triumfuese do të dëgjojmë për 'demokracinë në veprim' nga të ashtuquajturit 'autokratë të zgjedhur' si Orban, të cilët do të nxitojnë të marrin kontrollin e mediave dhe të merren me kundërshtarët e tyre. , gjë që do ta vështirësojë edhe më shumë detyrën e mbrojtjes së demokracisë, e vështirëson, shton Kelemen.

"Të gjitha llojet aktuale të autokratëve të zgjedhur po përpiqen të mbështillen me mantelin e demokracisë," tha ai. "Kjo ngatërron shumë njerëz dhe bëhet një sfidë t'i quash këto regjime ato që janë në të vërtetë: autokraci zgjedhore ose sisteme të dominuara nga një parti."